Ezt tudjuk a Magyarországra is megérkezett dél-afrikai variánsról

A vírustörzset tavaly decemberben fedezték föl a Dél-Afrikai Köztársaságban, idén február elején pedig már az új dél-afrikai esetek 80-90 százalékáért volt felelős.

Pontos neve 501Y.V2-variáns, amely az új koronavírus B.1.351 ágából származik, és hozzávetőlegesen 53 százalékkal terjed gyorsabban, mint a globálisan elterjedt változat. Ezért a tulajdonságáért a benne megtalálható N501Y kódjelű mutáció a felelős. Emellett más mutációk is megjelentek benne, melyek közül az E484K és a K417N jelű adhat okot aggodalomra: ezeknek köszönhetően képes megkerülni az antitestek nyújtotta védettséget. Az, hogy egy vírus mutálódik és ezáltal változik, önmagában nem meglepő dolog, ebben a variánsban azonban szokatlan nagy számban jelentkeztek mutációk, főként a tüskeproteinen.

A dél-afrikai törzs a Föld több mint negyven országában jelen volt már egy hónappal ezelőtt is. A kutatók jelenleg úgy tartják,

nem okoz súlyosabb megbetegedést,

és nem is rontja a felépülés esélyeit a korábbi változatokhoz képest.

A betegség terápiájában nem hoz alapvető változást a variáns, kivéve az Eli Lilly antitestkoktéljának használatában: az kevésbé működik eredményesen azoknál, akiket ez a variáns fertőzött meg. A Regeneron antitestkoktéljára már nem áll ez az állítás, az ugyanolyan hatásos marad ezzel a törzzsel szemben is.

A vakcinákat gyártó cégek tesztelik oltásaikat a variánssal szemben, a következő eredményekkel:

AstraZeneca: az enyhe és közepes súlyosságú megbetegedések ellen minimális védelmet ad a dél-afrikai variáns esetében az oltás, 75-ről 22 százalékra esett vissza hatékonysága egy kétezer fős teszt szerint. A gyógyszercég úgy hiszi, a súlyos megbetegedés megakadályozására alkalmas a vakcinájuk. Őszre ígérik a variánssal szemben még hatékonyabb oltásváltozat elkészülését.

Pfizer: kis számú résztvevővel folytatott kutatásban, előzetes adatok alapján csökken a hatékonyság, de az oltások ettől még adnak védelmet. Dolgoznak egy, a variáns ellen is védő oltásváltozaton.

Moderna: az oltás működik, de nem lesz olyan erős az immunválasz. A variánssal szemben hatékony vakcinát fejlesztenek.

Sinopharm: kevésbé hatásos, mint az eredeti változattal szemben.

Szputnyik V: valószínűsíthető a hatékonyság csökkenése, a gyártó teszteli ezt jelenleg.

Novavax és Johnson&Johnson: szintén csökkent a hatékonyság.

A Novavax kísérletének egy aggasztó felismerése is volt: a placebót kapó önkéntesek közül azokat, akik korábban már átestek koronavírus-fertőzésen, az akkor megszerzett immunitás nem tudta megvédeni attól, hogy a dél-afrikai variáns is megbetegítse őket. Amennyiben bebizonyosodik, hogy ez így van, a nyájimmunitás elérése még nehezebbé válhat. Mutációk Magyarországon A brit variáns január óta terjed az országban, valamivel gyorsabban, mint a korábban domináns vírusváltozat.

A dél-afrikai vírustörzs most jelent meg Magyarországon, gyorsabban tejed, de nem veszélyesebb a korábbinál, viszont az oltások működésére hat.

Egy cseh illetve egy ahhoz nagyban hasonló variáns az országba kerüléséről beszélt néhány napja Müller Cecília, ezekről azonban jelenleg ennél többet nem tudunk.

A brazil mutációt eddig nem fedezték fel itthon, csakúgy, ahogyan a dán nyércekben kialakultat sem. A brazil változat nagyon hasonló a dél-afrikaihoz, a dán nem terjed gyorsabban és nem is veszélyesebb.

Létezik még nigériai variáns is, amely leginkább Afrikában terjed, ezt sem mutatták ki Magyarországon, akárcsak a kaliforniait vagy a németet.

