Tovább kutatja a WHO az istenített és kritizált maláriagyógyszer titkát

Nemrég felfüggesztették, de a WHO-nál most úgy döntöttek, újrakezdik a Szolidaritás nevű, több országot érintú akcióban a hidroxi-klorokin maláriagyógyszer kísérleteit a koronavírus kapcsán - írja az Index a Time-ra hivatkozva, amely elsők között hozta a WHO vezetőjének kapcsolódó bejelentését.

A hidroxi-klorokin megítélése a koronavírussal kapcsolatban már azóta ellentmondásos a tudományos körökben, hogy egyáltalán felmerült mint hatásos szer. Márciusban egy francia tanulmány írt a hatékonyságáról, ezt követően Donald Trump amerikai elnök egyenesen csodaszernek nevezte, ennek hatására az amerikaiak felvásárolták a teljes gyógyszertári készletet - emiatt volt olyan, aki talán rászorult volna, mégsem jutott neki.

Májusban aztán két tanulmány kapcsán is kétségek merültek fel a szerrel kapcsolatban, az egyik miatt a WHO leállította a hidroxi-klorokinos kísérleteket. Később viszont magukkal a tanulmányokkal kapcsolatban is kétségek merültek fel (módszertani és következtetési hibák, sőt egy rejtélyes amerikai cég, a Surgisphere is gyanúba került).

Mindenesetre most folytatja a Szolidaritás-programot az ENSZ Egészségügyi Világszervezete.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi