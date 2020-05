Óriási fordulat a Trump által is szedett gyógyszer esetében

Biztonsági aggályok miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felfüggesztette az eddig malária ellen használt hidroxiklorokin nevű gyógyszer klinikai tesztjeit a koronavírus okozta Covid-19 betegségben szenvedők kezelésére - jelentette be Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Bár a WHO korábban kifejezetten ellenjavallta, hogy bárhol hidroxiklorokinnal próbálják kezelni vagy megelőzni a koronavírus-fertőzést a klinikai teszteken kívül, Donald Trump amerikai elnök nemrég azt közölte, ő maga szedi a szert, hogy megelőzze a fertőzést.

A Lancet című tudományos szaklapban a napokban megjelent tanulmány szerint

a szernek nincsenek kedvező hatásai a Covid-19-betegségben szenvedők kezelésében,

az azzal kezelt Covid-19-es betegeknél magasabb volt a halálozási arány, mint azoknál, akik nem kaptak e gyógyszerből.

A WHO vezetője arról is beszélt, hogy bár valamennyi afrikai ország készültségben van a járvány megfékezésére, ezekben a tervekben még mindig számos "hiányosság és gyenge pont" lelhető fel. Elismerte ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány kezelésében segítette az afrikai országokat az, hogy már volt tapasztalatuk más járványok megfékezésében.

Samba Sow, a WHO különleges megbízottja kiemelte: továbbra is szorgalmazzák, hogy végezzenek több tesztet az afrikai országokban. Afrika mindeddig megmenekült a koronavírus-járvány legborzasztóbb következményeitől, de a WHO szerint félő, hogy a kontinenst "néma járvány" sújthatja, ha az országok vezetői nem fektetnek nagyobb hangsúlyt a tesztelésre - hangsúlyozta a különmegbízott.

Afrikában diagnosztizálták eddig a legkevesebb koronavírus-fertőzöttet: a világon észlelt eseteknek kevesebb mint 1,5 százalékát, a haláleseteknek pedig mindössze 0,1 százalékát jegyezték fel ebben a régióban.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Denis Balibouse