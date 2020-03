Számíthat a vércsoport is a koronavírus-fertőzéseknél

Csiao Csao, a sencseni Déli Tudományos és Műszaki Egyetem munkatársa és a kollégái egy új tanulmányban érdekes eredményre jutottak – írja az IFLScience alapján a 24.hu. A két vuhani, illetve egy sencseni kórházban 2100 kínai pácienst vizsgáltak, a betegek vércsoport szerinti eloszlását mérték fel, majd az arányokat a régió egészséges lakóinál is elemezték.

A vuhani régióban az egészségesek 32 százaléka volt A vércsoportú, míg az egyik kórházban a betegek 38 százaléka tartozott ugyanebbe a csoportba. Ezzel szemben az egészségesek 34 százaléka volt 0-ás, de az érintett klinikán csak a diagnosztizáltak 25,8 százaléka.

A kutatók 206, a COVID-19-ben elhunyt páciens vérét is elemezték, a csoport 41 százaléka volt A-s. Egy korábbi vizsgálat a 2003-as SARS-járvány esetében is hasonlót mutatott ki.

Az új tanulmányt független szakértők még nem vizsgálták felül, és meglehetősen kis mintával dolgoztak.

