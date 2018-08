Már most világszenzáció a magyar orvosok sikere a bangladesi ikrek szétválasztásában

Általában ötven százaléknál magasabb a halálozási arány a sziámi ikrek szétválasztásnál, és mindig a közös nagy vénák szétválasztásával, illetve ezek kiváltásával van a baj - mondta az InfoRádióban Csókay András. "Hudák István viszont egy olyan módszert fejlesztett ki, ami a világon egyedülálló és csak ő alkalmazza. A titka, hogy nemcsak az artéria felől hatol be a katéterével, hanem a véna felől is, és be tud fordulni a legkisebb erekbe is a vékony falú agyi vénás hálózatban" - magyarázta a Honvéd Kórház Idegsebészeti osztályának vezetője, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány missziós orvosa.

Tizennégy kritikus óra

"A műtét első részeként Hudák István február végén elzárt egy hatalmas, felszínhez közeli vénát, most pedig a mélyebben fekvő nagy közös vénát. Ezzel a gyerekek vénás keringését szétválasztotta. A februári műtét kilenc órán át tartott (két részletben), a mostani pedig ötórás volt. A végső szétválasztásban remélhetőleg a csapatomnak már könnyebb dolga lesz az agy és a koponya szétválasztásával és újjáépítésével. Ezután következik a Pataki Gergely által végzett plasztikai műtét, amely szintén nagyon nehéz lesz, hiszen egy ekkora szabad felület bőrrel való fedése hatalmas feladat" - magyarázta Csókay András.

Hudák István végezte a sziámi ikrek vénás keringésének szétválasztását. (Forrás: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány)

Az agyi-koponyai műtét valóban nagyon nagy munka, ám amit Hudák István 14 óra alatt elvégzett, hatalmas jelentőségű, és már önmagában is világsiker, hiszen például a híres iráni vagy a torontói ikrek épp a vénák szétválasztásába haltak bele - hangsúlyozta a szakember.

Arról is beszélt, hogy a gyerekek agya jól kifejlődött, egészséges, ezért úgy vélik, szétválaszthatók. "A gyerekek szépek, jól mozognak. Egy idegpálya megy át az egyik agyból a másikba, egyelőre még Valálik István funkcionális idegsebész kollégám fraktográfiával elemzi azt, hogy melyik idegpálya lehet. Ezzel együtt valószínűnek látjuk, hogy nem életfontosságú és nem is mozgási pálya, tudniillik a két gyerek teljesen különállóan mozog".

Kritikus fontosságúak a higiéniai körülmények

A következő, nagy agyi-koponyai szétválasztó műtétet csak akkor vállalják, ha az a most még épülő új, modern bangladesi kórházban történhet meg. Egy 16-18 órás műtét során ugyanis rendkívül nagy a fertőzés kockázata vagy az operáció utáni agyhártyagyulladásnak, és ezekben egy teljesen sikeres műtét után is meghalhatnak a gyerekek. A kórházat a remények szerint januárban adják át.

A műtétről Csókay András korábban az InfoRádió Aréna című műsorában is beszélt, az ez alapján készült cikkünket itt olvashatják. A több témát felölelő teljes beszélgetést alább megnézhetik.

Nyitókép: YouTube / PlasztikaiSebészTV