Nagy Viktor parádés, bronzérmes a férfi pólóválogatott

Az elődöntőben a magyarok Görögországtól, a spanyolok Szerbiától kaptak ki. A magyar együttes két ötödik hely után szerette volna éremmel befejezni az olimpiát, a spanyolok pedig 1996 után első érmükért küzdöttek.

Az első támadást a spanyolok vezették, gyorsan emberelőnybe kerültek, és Munarriz be is talált. Manhercz Krisztián fórból egyenlített villámgyorsan.

Feszesebbé vált mindkét csapat védekezése, és a kapusok is elkezdtek védeni. A 6. percben kettős fórba került a magyar csapat, és Zalánki Gergő élt is a lehetőséggel. Azonban a válasz is gyorsan jött: Perrone egyenlített. Sőt, ezúttal a spanyolok kaptak kettős előnyt, és Tahull húzta be közelről a labdát a 7. percben (2-3).

Az utolsó percben, emberelőnyben ezúttal jól járt a labda, Hárai Balázs használta ki a helyzetet (3-3).

Második negyed

A spanyolok hozták el a labdát, de mellé lőttek. A másik oldalon Jansik Szilárd villant, ejtése becsapta Lopez Pinedót, így újra vezettek a mieink (4-3).

Három spanyol akciót sikerült kivédekezni egymás után, de a magyar lövések is pontatlanok voltak ekkor. A negyed felénél a rivális egyenlített emberelőnyben: az első húzást még kiütte Nagy Viktor, ám a kipattanót De Toro bepiszkálta.

A következő akcióban a mieink is fórban támadhattak, Hosnyánszky Norbert pedig távolról a jobb alsóba lőtt (5-4).

Két és fél percig nem született újabb gól, a spanyolok keményebben védekeztek, de magyar oldalon is nagyot melóztak, hogy távol tartsák a kaputól az ellenfelet. Bő egy perccel a vége előtt, fórban Munarriz maradt üresen és nem hibázott. Az utolsó spanyol akció a felső lécről pattant le (5-5).

Harmadik negyed

Magyar blokkokkal és labdaszerzéssel folytatódott a meccs, két perc után pedig Vámos Márton szerzett gólt fórból. Angyal lövését még kiszedte a kapus, de maradt a labda a mieinknél, és Vámos erős próbálkozása már becsorgott (6-5). A spanyolok emberelőnyből sem tudtak egyenlíteni, a második helyzetben Nagy fejjel védett. A magyar kapus remekül teljesített.

A másik oldalon Angyal Dániel emelése a lécről kifelé pattant, videóztak, de nem ítéltek gólt.

A végén kontra miatt elvették a magyaroktól a labdát, így nem sikerült kettővel vezetni. A spanyol lövőket viszont elbizonytalanította a magyar védekezés, ebben a negyedben nem lőtt gólt az ellenfél.

Negyedik negyed

A spanyolok támadhattak először, de Nagy Viktoron nem lehetett kifogni - nyomott is egy puszit a labdára. Zalánki lökete a kapus és a kapufa közös erővel hárította, majd a magyar kapott kiállítást, így időt is kértek a spanyolok. Nagy Viktor viszont ismét önkívületben védett, és őt is kisegítette a léc, de gyorsan eszmélt, így kihúzta a labdát.

Fordult a kocka: spanyol büntetés, magyar időkérés, és Vámos a blokkot kikerülve bombázott a hálóba a 26. percben (7-5) - először vezetett kettővel a magyar csapat.

A spanyolok is fórban próbálkozhattak, de Famera lövésébe Nagy belenyúlt, majd jött is a szokásos mutogatás, hogy "ma nem".

Egy támadásban kétszer is kapufát lőttek a mieink, előbb Pásztor, aztán Vámos, ám a magyar kapusnak továbbra sem tudtak gólt dobni a spanyolok, és amikor kellett a blokkok is segítették.

"Nagy Viktor, Nagy Viktor" - hallatszott a mintegy kéttucatnyi magyar torokból a lelátóról, Tótka Sándor olimpiai bajnok kajakozó is a helyszínen szurkolt.

Angyal Dániel teljes létszám mellett talált be, majd a spanyolok kockáztattak, de labdaszerzés után Varga Dénes az üres kapuba lőtt (9-5).

A spanyolok teljesen tanácstalanná váltak, a magyar védekezés pedig a hajrában sem hagyott ki. A mieink vigyáztak a labdára, és lepörgették az utolsó másodperceket.

Ez a magyar férfi vízilabda 16. olimpiai érme.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor