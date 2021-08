Nagy Viktor: nincs hiányérzetem, mert győztesként tudtam befejezni

Érzelmileg nagyon dús, sűrű volt az elmúlt időszak, az elmúlt pár nap, hónap és év, ami még "feldolgozás alatt van" – fogalmazott az InfoRádiónak Nagy Viktor. Nagyon hálás a sorsnak, hogy megadatott mindaz, amit a pályafutása során átélhetett, hogy milyen játékosokkal játszhatott együtt, és hogy milyen eredményeket érhetett el. Úgy érzi, a tokiói olimpiával pedig méltón tud búcsúzni a vízilabdától. „Hiába csak az olimpiai arany hiányzott, nincs hiányérzetem, mert győztesként tudtam hazajönni és befejezni a pályafutásomat.” Az is büszkeséggel töltötte el, hogy a pódiumon állhatott a BOK Sportcsarnokban, megannyi bajnok között.

Mint elárulta, azt, hogy a spanyolok elleni bronzmérkőzésen mintegy 17 percig nem kapott gólt, tehát több mint egy félidőn keresztül, csak a mérkőzés után tudta meg, a medencében észre sem vette - de nagyon nagy bravúrnak éli meg. „Ahogyan azt is, hogy egy ilyen bíráskodás mellett sikerült nyernünk, hiszen tíz fórral többet kapott a spanyol csapat – ha valaki egy kicsit is közel van a vízilabdához, tudja, bizonyos meccseken összesen alig van ennyi emberelőny.” Mindenesetre a mérkőzés előtt maga sem gondolta volna, hogy ilyen erő lesz bennük, épp ellenkezőleg, nagyon mélyen lévőnek érezte a csapatot, ám

3-4 órán belül nagy energia szabadult föl azáltal, hogy mindenki elmondta, hogy mit érez, mi van benne, ami a meccsen robbant

– fogalmazott. „Így nem kaptunk gólt a második félidőben, így lőttünk annyit gólt, amennyit lőttünk, és így nyertük meg a bronzmeccset.”

Nagy Viktor az InfoRádió érdeklődésére közölte azt is, hogy a profi pályafutását követően a két cégére kíván fókuszálni, amiket ugyan évek óta építget, a sport mellett azonban ez nagyon megterhelő feladat volt. Kiemelte továbbá, hogy az eddigi élete során a családjának kellett hozzá alkalmazkodnia, most viszont végre ő fog tudni hozzájuk. Tehát nagyon sok minden megváltozik majd az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó kapus életében, úgymond új fejezetet nyit, de úgy érzi, mindennek most érkezett el az ideje.

Nyitókép: Illyés Tibor