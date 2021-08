Manhercz Krisztián: ez egy álom

Minimális keseredettség van bennünk, de összességében az, hogy olimpiai bronzérmesek lettek, az egy álom – fogalmazott az InfoRádiónak Manhercz Krisztián, aki szerint a csapatból sokan nem is tudják igazán, hogy mindez mekkora eredmény, annak ellenére, hogy a négy közé jutás után, amikor láthatóvá vált, hogy a magyar együttes ellenfele Görögország lesz, érzése szerint túlságosan elbizakodottak lettek, emiatt aztán nem is tudtak azon a szinten játszani, ahogy előtte.

„De utólagosan ezen már felesleges bánkódni – ismételte meg a férfi pólóválogatott tagja, aki szerint

mindez egy olyan tapasztalat, amit sajnálatosan egy olimpián kellett megtapasztalniuk, azonban hosszú távon kifizetődő lehet.

A 24 éves éves vízilabdázó hozzátette: nagyon örül, hogy Nagy Viktor olimpiai bronzéremmel fejezhette be a pályafutását, ráadásul egy olyan mérkőzésen, ahol nélküle biztosan nem sikerült volna a győzelem. „Egymásért játszott az egész csapat, és ez volt az, ami miatt meg is tudtuk nyerni a bronzmérkőzést ” – fűzte hozzá Manhercz Krisztián, aki szerint sokkal jobban akarták a győzelmet, mint a spanyolok.

A horvátok elleni összecsapásra kitérve, amely vélhetően Manhercz Krisztián legjobb olimpiai meccse volt, hiszen az első sikertelen próbálkozását követően zsinórban 7 gólt lőtt, megjegyezte: talán a legsimább helyzetét hagyta ki, ugyanakkor azzal ő maga sem kalkulált, ami azután következett. Mint mondta, az volt a terv, hogy minél jobban játsszon. „Viccesen elterjedt, hogy Märcz Tamás azt mondta, hogy egy három–négy gólt vár tőlem, aztán hét lett belőle…

amúgy szerintem nem így volt, és azt mondta, nyugodtan dobjak hat–hetet”

– tette hozzá tréfálkozva a sportoló, aki összességében elégedett az egész tornával.

Végezetül az InfoRádió kérdésére válaszolva azt is elmondta, alapvetően jól bírta az ötkarikás játékokat, és csak az utolsó mérkőzést követően érezte magát mentálisan, illetve részint fizikálisan kimerülve, azonban ez megérzése szerint a csapat többi tagjára is igaz. „Úgyhogy most jót fog tenni egy kis pihenő.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor