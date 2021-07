Egy nagyon nagy bajnoknőnek nem sikerült a tokiói olimpia

Mielőtt röviden összefoglalnánk tokiói szereplésének történetét, érdemes felidézni egy másik nagy bajnok öt évvel korábbi esetét. Az akkor 27 éves Gyurta Dániel címvédőként utazott Rio de Janeiróba, fő számában, a 200 mellen címvédőként a tizenhetedik időt úszta, nem jutott a középdöntőbe, majd odaállt a 100 mellhez, ahol holtversenyes tizenhatodik lett, de a szétúszás előtt visszalépett. A közösségi média nem kímélte, s kapott a sajtó egy részétől is hideget-meleget – nem tisztelték benne a bajnokot, aki éveken át verhetetlen volt, akit addig egy emberként imádott az ország, aki 15 évesen nyert már olimpiai érmet, majd Londonban felült a hosszabbik mellúszószám trónjára. Sokan akarták utána összetörni a saját maga által megalkotott képletes szobrát.

Hosszú Katinka 2015 és 2019 között járt pályafutása csúcsán, ez idő alatt nagyrészt Shane Tusup volt az edzője, egy ideig a férje is. Kitaláltak egy új felkészülési metódust, ami – amellett, hogy az úszóvilág változásainak köszönhetően rendkívül jól is jövedelmezett – siker után sikert hozott. Katinka a Forbes listája szerint a legutóbbi öt esztendő mindegyikében a legértékesebb magyar sportoló volt. Külföldön olyan elismerésekben volt része, mint egyetlen más úszónknak sem korábban, kétszer is megválasztották Európa legjobb sportolónőjének.

Pályafutásának íve, ma már világosan látható, megtört a Shane Tusuppal való szakmai szakítás után,

noha a riói három aranyérme után a kvangdzsui világbajnokságon még övé volt mindkét vegyesúszó szám aranya. Nyilván sok sportoló mondhatja el magáról és okkal teszi, hogy a koronavírusjárvány és annak következményeként a nemzetközi sportélet szinte teljes leállása váratlan és nehezen orvosolható problémák elé állította, Hosszú Katinkának a teljes addigi nyerő szisztémát sutba kellett dobni. Ráadásul az úszás továbbra sem (elsősorban) a harmincasok sportja, rosszul jött az olimpia elhalasztása.

Egyéni számban, magyar úszónő korábban még soha nem úszott döntőt túl a harmincon.

Hosszú Katinka kettőben is bekerült Tokióban a legjobb nyolcba.

A fentiek dacára: természetesen formán kívül úszott a tokiói olimpián. S ezen még az a tény sem változtat, legfeljebb a vele szemben magasra hágó indulatokat teszi kevéssé érthetővé, hogy a magyar úszónők közül, immár nagyon nagy biztonsággal kijelenthető, senki más nem úszott-úszik két egyéni számban is döntőt. Egyet is csak Kapás Boglárka, Mihályvári-Farkas Viktória, s talán szombaton majd Burián Kata.

Az őt támadók kifogásolják visszalépését a 200 méteres pillangóúszástól. Ha már itthon nem vállalja, Jakabos Zsuzsannát nevezi a szövetség, aki a váltóban úszott, tehát kint van Tokióban, s akiről edzője és egyben férje, Petrov Iván a következőket nyilatkozta az Indexnek: „Zsu nincs olyan formában, hogy döntőbe tudott volna jutni 200 méter pillangón. A feleségem semmiről sem maradt le, hiszen kint van Tokióban, ráadásul így pihenten léphet rajtkőre a 4×200 méteres gyorsváltóban, ahol még pontszerzési esélye is van a magyar stafétának.” Be is jutottak a döntőbe, pontot is szereztek.

Katinka egyébként úszott volna pillangón, ha előtte nem kerül döntőbe a 200 vegyesen. Megkapta a választás jogát – élt vele.

Ez az olimpia nem sikerült a számára. Ez leginkább neki fájhat – még jobban, mint „néha” az úszás, pedig az sem „piskóta” –, és persze fáj rengeteg rajongójának. Már nem ő a vegyesúszás uralkodónője, már nem ő a legkiugróbb eredményeket elérő magyar úszónő az olimpián, de még nagyon hosszú ideig ő marad az egyetlen magyar úszónője a XXI. századnak, aki egy olimpián három aranyérmet nyert, aki forradalmasította az úszást edzésmódszereivel, szervezőmunkájával, profizmusával.

A végsőkig reménykedett abban, hogy – ahogyan régen – a verseny közeledtével javul a forma, „fogynak” a hol tized, hol teljes másodpercek, de ez most nem sikerült.

Nyitókép: Maddie Meyer/Getty Images