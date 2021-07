Percről percre Tokióból - doppingügy a nyitónapon, sorjáznak a koronavírusosok

2021.07.23. 09:07

Megszólalt Balogh Mátyás

"Ahhoz képest, hogy az első olimpiám, jó ez az eredmény. Nagyon szokatlan volt számomra ez a nagy médiaérdeklődés, a sok kamera. Ráadásul ez volt az eddigi legmelegebb nap Tokióban, amióta itt vagyok, és nagyon megszenvedtem, plusz a forgó szél is nagyon zavaró volt, még a sorozatok közben is folyton változott az iránya" - mondta az MTI-nek Balogh Mátyás, aki úgy vélte, technikailag rendben volt a szereplése, inkább a lövések közötti ritmust nem találta, ezért fordult elő többször is, hogy ő lőtte az utolsó nyilat az összes versenyző közül. Balogh arról is beszélt, hogy vesszőt kellett cserélnie, mert kétszer ugyanoda húzott a hatosba a nyíl. A folytatást illetően úgy fogalmazott, szeretné élvezni, amit csinál, illetve abban reménykedik, hogy este küzd meg az ellenfelével, amikor már 30 fok alá süllyed a hőmérséklet. (MTI)