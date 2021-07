Őszinte és kijózanító megnyitóval készül Tokió a maszk mögötti olimpiára

Kijózanító lesz a pénteki megnyitó – mondta Marco Balich, aki korábbi olimpiákon producere volt a ceremóniának, most pedig tanácsadóként segíti a japán szervezők munkáját. Hozzátette: nagyon japán és esztétikus lesz az ünnepség, de szinkronban napjainkkal, a valósággal.

„Jelentőségteljes, de a korábbiaknál jóval kevésbé grandiózus eseményre kell készülni. Nagyon őszinte ceremónia lesz” – mondta.

A szervezőbizottság ceremóniákért felelős producere, Hioki Takajuki arról beszélt, hogy a halasztással egyszerűsíteni kellett a műsoron és

drasztikus átalakításokat végeztek,

vélhetően kevesebb fellépő vesz részt a programban.

Korábban kiszivárgott hírek szerint Japánnak a technológiában betöltött vezető szerepét hangsúlyoznák a megnyitón – emlékezetes, Rióban a záró ünnepségen a Nintendo ikonikus figurái, Super Mario és Luigi tűntek fel Sindzo Abe akkori kormányfő mellett –, de volt szó anime figurákról, repülő autókról, az origamira utalásként papírmadarakról is.

A járványszabályok a megnyitón is érvényben lesznek: a felvonuló sportolók létszámát korlátozzák, nekik is maszkot kell viselniük és a távolságtartásra is ügyelniük kell. A magyar zászlót a hetedik olimpiáján résztvevő Mohamed Aida tőrvívó, valamint az ötödik olimpiáján induló, hatszoros érmes úszó, Cseh László viszi majd.

Ahogy valamennyi olimpiai eseményt, a megnyitót is zárt kapuk mögött rendezik, ami különösen a gigantikus, 68 ezres Nemzeti Stadionban lesz sokkoló látvány. A létesítményt az 1964 játékok helyszínének helyén építették fel 1,8 milliárd dollárért.

A VIP-vendégekből 950-en lehetnek jelen, közülük 150 a külföldi. Naruhito császár fogja hivatalosan megnyitni a játékokat, de az uralkodói családból más nem lesz jelen az ünnepségen.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ki gyújtja meg az olimpiai lángot. 1964-ben Szakai Josinorira esett a választás, aki 1945. augusztus 6-án, a hirosimai bombázás napján született a város közelében. Nem lenne meglepő, ha most is hasonlóan szimbolikus szereplő mellett döntenének, utalva akár a tíz évvel ezelőtti fukusimai katasztrófára vagy a mostani pandémiára.

A megnyitó szervezésében szerepet játszó több ember is botrányba keveredett és távozott. A héten menesztették Kobajasi Kentarót, az ünnepség rendezőjét, akiről kikerült egy 1998-as videó, amelyben a holokauszttal viccelődött. A megnyitó kreatív igazgatójának, Szaszaki Hirosinak márciusban kellett távoznia, miután malachoz hasonlított egy népszerű japán színésznőt. A ceremónia zeneszerzője, Ojamada Keigo is lemondott, miután elismerte, hogy fogyatékos gyerekeket zaklatott iskoláskorában.

A megnyitó este 8 órakor (magyar idő szerint délután 1-kor) kezdődik.

