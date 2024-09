Ekler Luca: elégedett vagyok a párizsi szereplésemmel, de nem engedem el a világcsúcsot

A T38-as kategóriában induló Ekler Luca távolugrásban megvédte a címét, 400 méteres síkfutásban új Európa-csúccsal ezüstérmet nyert, míg 100 méteren az ötödik helyen végzett a párizsi paralimpián. A TFSE atlétája be szeretett volna kerülni a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság sportolói bizottságába, végül hatodik lett a francia fővárosban tartott szavazáson. A testületbe 12 sportág 25 képviselője jelentkezett, és az első hat válhatott taggá, de voltak korlátozások. Bár Ekler Luca elég voksot kapott, egy sportágat csak két fő képviselhet a sportolói bizottságában, és mivel az első és a harmadik helyen is egy atléta végzett, a magyar sportoló nem lehet tagja a testületnek.

Az immár kétszeres paralimpiai bajnok azt mondta az InfoRádióban, hogy összességében óriási élmény volt számára a párizsi szereplés. Mint fogalmazott, a saját elvárásait maximálisan teljesítette, és biztos benne, örök emlék marad, hogy telt ház, 80 ezer ember előtt versenyezhetett a Stade de France-ban.

Bár 100 méteren nem sikerült neki az éremszerzés, úgy érezte, jól sikerült az előfutama, és biztatónak találta a futását. Elismerte, hogy a döntőre már nem tudott „felfrissülni”, így amiatt van némi hiányérzete, hogy a fináléban nem tudott a délelőttihez hasonló vagy akár annál is jobb időt futni. Úgy véli, ha ez sikerült volna, talán negyedik is lehetett volna, a dobogós helyezésnek azonban most a meglátása szerint nem volt realitása ebben a versenyszámban. Kiemelte, hogy nagyon erős volt a mezőny a kategóriájában, amit jó jelez, hogy a győztes, a kolumbiai Karen Tatiana Palomeque Moreno 12 századot faragott a világrekordból.

Ekler Luca távolugrásban címvédőként indult, és maximálisan elégedett a teljesítményével, az újabb aranyérem megszerzésével. Mint mondta, a körülményekhez képest ebben a számban kihozta magából a maximumot,

csak azt sajnálja egy kicsit, hogy nem sikerült a paralimpiai vagy a világcsúcs megdöntése, mert ez volt az egyik fő célja Párizsban.

„Éreztem a lábaimban, hogy esetleg meglehet, mert jó formában voltam, és az idei itthoni versenyeken többször is az aktuális világcsúcson felül ugrottam. Ez a cél megmarad a legközelebbi versenyekre” – jegyezte meg az atléta.

A távolugrás „maratoni” döntője után felgyorsultak az események, hiszen másnap már a 400 méteres síkfutás előfutamait rendezték. Ekler Luca a 100 méterhez hasonlóan ezúttal is jó állapotban érezte magát, és nagy magabiztosságot adott neki a döntőre az elért időeredmény, amelyet könnyedén, a végén már egy kicsit kiengedve hozott, és végül futamgyőztes lett. Jól jött az egy nap pihenő, egy kicsit felfrissült, és elszántan állt a rajthoz a fináléban.

Tudta, hogy ha képes lesz ugyanarra a teljesítményre, mint egy nappal korábban, akkor versenyben lesz az érmekért.

Ahogy 100 méteren, 400-on is Karen Tatiana Palomeque Moreno volt a legnagyobb esélyes, és Ekler Luca nem zárta ki a döntő előtt, hogy „űridőt” fog futni a kolumbiai, mert a teljes szezont kiváló formában versenyezte végig és nagyszerű eredményeket ért el. Ekler Luca a bemelegítésnél, a rajtnál és a futás elején is azt mondogatta magában, hogy okosan kell versenyeznie, nem viheti el a hév, mert ha felvette volna a kolumbiai tempóját, nem biztos, hogy bírta volna erővel a végét. A többszörös világ- és Európa-bajnok magyar atlétának egyébként is a második 200 métere az erősebb, így ennek megfelelően osztotta be az erejét. Úgy véli, jól is sikerült neki a tempóváltás a táv felénél, majd mindent beleadott, és 300 méternél, a kanyarban már érezte, hogy a kolumbiait leszámítva maga mögé tudja utasítani a többieket. Ez sikerült is neki, és nagyon örült az ezüstnek.

Ekler Luca saját bevallása szerint szép emlékekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodva tért haza Párizsból, és már alig várja az újabb megmérettetéseket. Mint fogalmazott, óriási élmény volt számára a záróünnepség, és szerinte „akarva-akaratlanul, az agya hátsó zugában minden sportolónak ott bujkál a következő paralimpia gondolata, amikor a búcsúzó rendező átadja a zászlót a következő házigazdának”. Természetesen a következő hetek leginkább a pihenésről fognak szólni, de Ekler Luca megcélozza a harmadik paralimpiáját is, és nagyon reméli, hogy 2028-ban Los Angelesben is szép sikerekben lesz majd része. „Jól megérdemelt, hosszú pihenő jön, nem sietünk sehova, utána azonban kezdődik a következő ciklus, sok-sok feladattal és versennyel” – tette hozzá a kétszeres paralimpiai bajnok.