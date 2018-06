Ki tudja megállítani Ronaldót?

Szocsiban ma este nyolc órakor játszik egymással az uruguayi és a portugál válogatott. Párharcuk meglehetősen szerény múltra tekinthet vissza, korábban csak kétszer találkoztak, 1972 óta egyszer sem. Ugyanakkor ettől még a két csapat játékosai között akadnak ismerősök: Maxi Pereira, a rutinos, 125-szörös válogatott védő egyenesen a portugál ligában, az FC Portóban futballozik. Az Inter játékosa Matías Vecino az Internazionaléban João Márióval klubtárs.

A két szövetségi kapitány, Tabárez és portugál kollégája együtt 135 éves és három hónapos, ilyen magas korösszegű pár még nem ült a kispadokon a világbajnokságok történetében. Az eddigi csúcsot 2010-ből a görögöket irányító, német Otto Rehhagel és a a nigériaiak élén álló svéd Lars Lagerbäck tartotta, 133 évesek és 9 hónaposok voltak együtt.

A rutinon tehát nem fog múlni.

De akkor min múlhat? A két csapat eddig ellentétes arcot mutatott. Az uruguayiak ugyan az első mérkőzésükön nehezen rázódtak játékba, de mégis csak kapott gól nélkül, kilenc ponttal zárták a csoportmérkőzéseket. Húsz éve nem zárt ilyen mérleggel csapat csoportszakaszt a vébén, akkor az argentinok finiseltek így. A portugálok éppen úgy megszenvedtek a továbbjutásért, mint a 2016-os Európa-bajnokságon, igaz, Oroszországban a három mérkőzésükből egyet legalább megnyertek, ez kellett is a továbbjutáshoz. Ám ha az irániak elleni utolsó percben az ellenfél csatára nem a kapu mellé vágja a labdát, már nem lennének Oroszországban. Noha Quaresma gyönyörű gólt lőtt a perzsáknak, tagadhatatlanul a játékuk Cristiano Ronaldo formájától, eredményességétől függ. A nemzetközi sajtó szerint két kifejezetten védekező stílusú együttes találkozik majd, amelyeknek azért olyan támadói vannak, mint Cristiano Ronaldo, illetve Luis Suárez és Edinson Cavani.

A madridi Marca nyilvánvalóan „haza” beszélt, amikor a Real Madrid valaha volt leggólerősebb játékosáról megállapította, a mutatói alapján egymaga felér Suárezzel és Cavanival. Megszólalt Suárez és Cavani korábbi csatártársa, a 2010-es világbajnokság aranylabdása, Diego Forlán, aki azt mondta: a portugálok játékerejének ötven százalékát Cristiano Ronaldo jelenti. A korábbi uruguayi világklasszis, aki 2003 és 2005 között CR7 klubtársa volt a Manchester Unitedben, sőt egy ideig ő tolmácsolt neki az edzéseken, úgy látja, változott az utóbbi években Ronaldo játéka, sokkal inkább nézi a csapata érdekeit.

De visszatérve a védekező harcmodorhoz: az amerikai ESPN megpendítette azt is, hogy akár a Fekete-tenger menti csata (Battle by the Black Sea) is lehet az összecsapásból, amelyet a ronda foulok mérkőzésétől tartva vezetett fel, citálva korábbi, s nem is a hajuknál fogva előrángatott példákat a két csapat játékosainak durváskodására, külön is kiemelve Pepe, illetve Diego Godin és Luis Suárez nevét.

Az előrejelzések szerint 29-30 Celsius fok lesz Szocsiban a mérkőzés idején. Luis Suárez beszélt erről is: „Tényleg nem könnyű ilyen melegben futballozni, nehezebben kapsz levegőt, gyorsan kiszárad a szád. Azt mondják, talán lesz eső, jó lenne. De az elmúlt években futballozunk már mindenféle időjárási körülmények között, nem lehet ez sem akadály.”

