Kérdéses Lando Norris szereplése a Miami Nagydíjon

A közösségi médiába a hétvégén kerültek fel olyan fényképek a McLaren Forma-1-es csapatának brit pilótájáról, Lando Norrisról, amelyeken bekötözött arccal ábrázolták. Mint kiderült, Lando Norris a hollandiai Amszterdamban töltötte a szombati napját, ahol a Koningsdag (Király napja) nevű nemzeti ünnepre került sor aznap. Egy hajón bulizott a barátaival együtt, többek között a világhírű lemezlovas, Martin Garrix társaságában, ám valami balul sült el, Norris ugyanis egy törött üveggel csúnyán megvágta az arcát - írja az Origo.

A baleset pontos részletei homályosak, Norris is szűkszavú maradt a sérüléséhez vezető körülményekről, ám a fiatal pilóta eltökélt szándéka, hogy maga mögött hagyja az incidenst, és a felépülésére összpontosít. A McLaren csapata is a támogatásáról biztosította a versenyzőjét, és a lehető legjobb ellátást és segítséget ígérte a felépülés ideje alatt.

Noha a legtöbb sajtóorgánum úgy értesült, hogy Norris sérülése nem súlyos, néhány forrás arról számolt be, hogy veszélyben lehet a 24 éves brit pilóta indulása a soron következő, sprintfutamos Miami Nagydíjon, amelyet a következő hétvégén, május 3. és 5. között rendeznek meg Floridában.

Lando Norris apparently injured his nose during the King‘s Day celebrations in Amsterdam today ? Not sure if the injury will affect his participation in the Miami GP next weekend. #F1 pic.twitter.com/MbLVlCenlk