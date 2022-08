Börtön vár a német futballistára

A nemzetisport.hu -ban arról olvashatunk, hogy akár véget is érhet a sportkarrierje a Borussia Dortmund futballistájának. Nico Schultz ellen ugyanis feljelentést tett a barátnője egy 2020-as, súlyos bántalmazás miatt. A portál azt írja: a német lapok szerint erre több bizonyíték van, sőt, még maga a 29 éves védőjátékos is elismerte, hogy megverte és megrugdosta születendő gyermeke anyját.

In March 2020, the ex-girlfriend sent pictures to Schulz with bruises. In response, Schulz sent a selfie of him looking sad to "apologise".



? @BILD#BVB pic.twitter.com/HOVEzk1mi1 — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) August 6, 2022