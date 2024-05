A Google után az Apple autói is végigfényképezik az országot – erre járnak most

Április végén a Google Utcakép autói furikáztak a magyar utakon, most pedig az Apple kocsijai is megjelentek idehaza – írja a hwsw.hu.

Tavaly április elején még több országban, köztük Magyarországon is elindult az új Apple Maps nézet, mely mindenki számára elérhetően kínál részletesebb és nem utolsósorban látványosabb tájékozódási lehetőséget. A Look Around (Körbenézés) interaktív, utcaszintű nézetet biztosít nagy felbontású 3D-s képekkel. A szolgáltatásban már körbe lehet nézni például az olyan kedvelt helyszíneken, mint a Margitsziget, Városliget vagy a Népliget, de nem csak a főváros, hanem más városok területén is tavalyi fotók szerepelnek, ami nemsokára még naprakészebb lehet.

Az Apple Maps támogatási oldala szerint az Apple autói április 15. óta ismét járják az ország útjait, egészen júliusig. Budapest mellett a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl területén lehet találkozni a cupertinói cég járműveivel, Szegeden és Debrecenben már többen is lefotózták az autókat.

Legutóbb tavaly tavasszal gyűjtött adatokat a cég térképszolgáltatásának frissítéséhez, amit a nyár elején kiegészített gyalogos felmérésekkel is az autóval nehezen megközelíthető helyszíneken egy hátizsákos rendszerrel. Az Apple kiemeli, hogy az ilyen tevékenységek során is az Apple Térképek adatgyűjtő járműveinél megszokott adatvédelmi biztosítékokat alkalmazza, azaz a Körbenézés funkcióban megjelenő képeken például kitakarja az arcokat és a rendszámtáblákat, illetve utólag is lehet kérvényezni kitakarást az erre a célra létrehozott felületen.