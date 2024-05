Carlo Ancelotti nagy utat járt be egy év alatt

Tagadhatatlanul létezik valamiféle kettősség a Real Madrid eredménysorában. A mostani idényben csak az Atlético Madridtól kapott ki (egyszer a bajnokságban, egyszer a Király-kupában), ami a legfontosabb tavaszi mérkőzéseit illeti, mindig hozta azt az eredményt, ami a céljai eléréséhez megfelelő volt. (Még akár a Manchester City elleni hazai döntetlent is ide véve, noha kétségtelenül az volt a legkevésbé jó eredmény, nem tudott előnyt szerezni a visszavágóra. Az leginkább a 2023-as elődöntő történéseinek tudatában, meg a City hírnevét, presztízsét tekintve volt jó eredmény.)

Ancelotti nagy edző, ezt persze nyilván nem 2024 tavaszán tudtuk meg róla, de figyelemre méltó, hogy minden nehezítő körülmény ellenére, a mostani generációnak is megtanította, hogyan kell a nagy mérkőzéseket megvívni. Miközben Luka Modric és Toni Kroos személyében két nagyon tapasztalt játékosra is támaszkodhatott, az új generáció, noha elveszítette a nyáron az első számú góllövőjét, Karim Benzemát, nagyot lépet előre az előző szezonhoz képest. (Amit mutat az is, hogy Ancelotti alatt tavaly inogott a kispad, ám 2023 decemberének végén 2026-ig meghosszabbították a szerződését, ő pedig igent mondott, pedig mehetett volna a brazil válogatott élére is.)

A keddi sajtótájékoztatón Ancelotti arról beszélt – amellett, hogy világossá tette, hogy függetlenül attól, hogy a tízhónapos sérülése után visszatérő Thibaut Courtois jól védett a hétvégi bajnoki mérkőzésen, a Bayern ellen Andrij Lunyin áll majd a kapuba –, hogy szeretné, ha javulna csapata védekezése az első mérkőzéshez képest. Nagyon fontosnak véli, hogy tudják majd hatástalanítani a Bayern ellentámadásait, miközben elsősorban a saját játékukat akarják játszani, amelyben nagy szerep jut a kulcsjátékosok kreativitásának.

A bajoroknál – ahol napi téma, ki lesz Thomas Tuchel után a következő edző, a nyártól, miután már hárman is nemet mondtak, most a Manchester Uniteddel nem éppen parádés szezont megélő Erik ten Hag az új jelölt – három kulcsjátékos is felépült, nincs akadálya a játékuknak. Eric Dier, Matthijs de Ligt és Jamal Musiala is játékra kész, ami azért fontos a németeknek, mert Dier és De ligt alkothatja a belső védőpárt, miután a dél-koreai Kim Min Dzsae nagyon gyenge teljesítményt nyújtott az első mérkőzésen.

A Bayern előtt nagy feladat áll: a 2023–2024-es idényben még egyetlen csapat sem tudta legyőzni a Real Madridot. Persze, akkor sem lesz senki sem szomorú Münchenben, ha a Bayern esetleg döntetlennel, tizenegyespárbajban jutna tovább. Mint a Real Madrid, Manchesterben.