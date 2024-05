Már palesztinbarát sátortábor van Bécs leghíresebb egyetemén is

A Die Presse tudósítása szerint a Palestine Solidarity Encampment Wien szervezet Instagram-fotóin jól látható több sátor, illetve palesztin zászló az egyetem campusának területén. Az aktivisták azt követelik, hogy Ausztria összes egyeteme és kutatóintézete azonnal szüntesse be kutatási, együttműködési és finanszírozási programjait az Európai Védelmi Alappal és a fegyvergyártókkal.

"A védelmi kutatási programot is meg kell szüntetni. Addig maradunk, amíg követeléseink nem találnak meghallgatásra" – hangsúlyozták

A rendőrség szóvivője "spontán gyűlésről" beszélt, és mintegy száz résztvevőt említett. A résztvevők sátrakat állítottak fel és transzparenseket helyeztek ki. A szóvivő szerint egyértelműen palesztinbarát tüntetésről van szó. A hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy a gyülekezési törvényben foglaltaknak megfelelően milyen lehetséges intézkedésekről lehet szó. A szóvivő szerint minden opció elképzelhető, de egyelőre nincs indok arra, hogy a campust kiürítsék.

Palesztinbarátnak minősítette, és határozottan elítélte a tüntetést Martin Polaschek konzervatív néppárti oktatási, tudományos és kutatási miniszter. "Hazánkban a tudomány szabadsága érvényes, de zéró toleranciát alkalmazunk a szélsőséges és Izrael-ellenes attitűdök minden formájával szemben" – hangsúlyozta a miniszter.

Az egyetem ugyancsak elhatárolódott a palesztinbarát tüntetésektől.

"Az antiszemitizmusnak nincs helye az egyetemen"

– fogalmazott a közlemény, elítélve az intoleranciát, a rasszizmust is.

A Die Presse emlékeztetett arra, hogy a múlt héten az Egyesült Államokban a rendőrség feloszlatott egy palesztinbarát, Izrael-ellenes tiltakozó tábort a New York-i Columbia Egyetemen , és 300 tüntetőt vett őrizetbe. A tüntetések átterjedtek több más amerikai egyetemre is. Az újság utalt arra is, hogy

az amerikai diákokkal való szolidaritás jegyében kisebb tüntetésekre került sor több ország egyetemein.

Párizsban a rendőrség rendőrség megtisztított egy tiltakozó tábort a Sciences Po elit egyetem előtt. Svájcban palesztinbarát diákok foglalták el a Lausanne-i Egyetem egyik épületét, de hasonló tiltakozások voltak Hollandiában, sőt még a "távolibb" Mexikóban vagy Ausztráliában is.

A Westdeutscher Rundfunk (WDR) német közszolgálati médium korábbi tudósításában emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban Berlinben és Kölnben is voltak hasonló palesztinpárti egyetemi tiltakozások. Így a hét végén a kölni egyetem campusán vertek fel sátrakat palesztin zászlókkal és "Szabad Palesztina" transzparensekkel.

Hasonló tüntetés volt a berlini Humboldt Egyetem udvarán is, ahol körülbelül 150 diák tartott be nem jelentett ülősztrájkot. A tüntetők közül többen eltorlaszolták az egyetem bejáratát, és Izrael-ellenes, uszító jelszavakat skandáltak. A rendőrség végül közbelépett, és feloszlatta a tiltakozást.

Az amerikai egyetemeken kezdődött tüntetések nyomán a német kormány antiszemitizmus elleni biztosa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az Izrael-elllenes tiltakozások a német egyetemeken is felerősödnek. A Rheinische Post című lapnak nyilatkozó Felix Klein szerint a német egyetemeken is éleződik az agresszív, Izrael-ellenes hangulat, amelyet antiszemita érzelmek is motiválnak.