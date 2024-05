Az ukránok szerint csapnivaló az észak-koreai rakéták minősége

Az Észak-Koreából származó fegyverek messze nem olyan hatékonyak, mint azt korábban az ukránok gondolták. A kijevi főügyész vizsgálata ugyanis kiderítette, hogy az orosz hadsereg által indított rakéták fele nemcsak letért a kijelölt pályájáról, hanem egy jelentős részük még a becsapódás előtt fel is robbant - írja a The War Zone.

Nyugaton nagy ellenszenvet váltott ki az, hogy Oroszország a korábbiaknál is szorosabbra fűzte a katonai együttműködését Észak-Koreával. Nem annyira a kommunista országból származó tüzérségi lőszerek és rakéták miatt, hanem sokkal inkább azért, mert félő, hogy az oroszok atomfegyverek előállításának technológiáját, valamint más, fejlett haditechnikát is átadhatnak.

Information appeared that the ballistic missile that fell in Kyiv region is reportedly a North Korea KN-23 one. All the trees in the 40 meter radius burned down from the impact, — Defence Express.



Imagine what would happen if it hit a residential building.



?: BBC Ukraine,… https://t.co/JsmI6kqXrJ pic.twitter.com/4MygCP4qNK