Ezzel a 3,1 tonnás kocsival furikázik Budapesten a kínai elnök

Szerdán érkezik Magyarországra Hszi Csin-ping kínai elnök, de nem akárhogyan védik a világpolitika egyik legfontosabb emberét, és nem is akármivel utazik: egy kínai Rolls-Royce-szal (Hongqi N701), amelyet repülőn visznek vele együtt, és amelyből nincs még egy.

Delegációját - mint a vg.hu cikkéből kiderül - "ősi kínai őrezred" védi.

Kína elnökeként Hszi most jár Budapesten először, de Orbán Viktorral másutt már többször találkozott, és alelnökként is járt már Magyarországon (2009), Bajnai Gordon miniszterelnökkel és Sólyom László államfővel is tárgyalt, több mint egy tucat megállapodás köttetett akkor.

A mostani vizit jelentősége azonban jóval nagyobb, hiszen egyfelől Hszi Csin-ping immáron a kínai állam első embereként érkezik, Kína pedig az elmúlt 15 évben a világ egyik legerősebb országává nőtte ki magát.

A mostani delegáció meg nem erősített hírek szerint több száz fős, jön

az elnök felesége

a külügyminiszter

a pénzügyminiszter

a kereskedelmi miniszter

a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság vezetője és

a vámügyi főigazgató

is.

A biztonsági protokoll szintje olyan magas lesz, mint a pápalátogatáskor.

A látogatáskor 16 megállapodás köttetik majd, és 2 további ügyben egyeztetés zajlik a felek közt.

Az elnököt védő központi őrezredről azt kell tudni, hogy az 1950-es években jött létre, azóta látja el védelmi feladatait. A testőröket jellemzően a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) képzi ki.

Az elnököt szállító N701 hat métert meghaladó hosszúsággal rendelkezik, tömege legalább 3,1 tonna. A karosszériája az ikonikus hongqi (vörös zászló) emblémákat büszkén viselő dizájnban csúcsosodik ki. A modell gyártása exkluzív, mindössze 50 darabot terveztek belőle. Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint V12-es vagy V8-as motor, minimum 408 lóerővel hajtja. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzatot kell cipelnie, de vegyitámadás elleni rendszerrel is felszerelték. Legalább 700 ezer dollárra, mintegy 250 millió forintra taksálják az értékét. Ennél "menőbb" kocsija csak az amerikai elnöknek, Joe Bidennek van talán, az a Cadillac 1,5 millió dollárba kerül, és 10 tonnás.