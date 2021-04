Kasza Róbert megint dobogós lett Szófiában

Múlt heti ezüstje után bronzérmet nyert vasárnap Kasza Róbert az öttusázók második szófiai világkupa-állomásán. Kardos Bence negyedik, Bereczki Richárd nyolcadik, Demeter Bence pedig kilencedik lett.

A pénteki selejtezőből, amelyben három csoportban 93 induló versenyzett, mind a négy magyar bejutott a 36-os döntőbe.

Vasárnap reggel az úszásban a várakozásnak megfelelően Kardos volt a legjobb magyar, aki a negyedik időt érte el a 200 méteres távon, majd a páston a papírforma szerint Kasza bizonyult a legeredményesebbnek, 24 győzelemmel harmadikként zárt vívásban. A sáros lovaspályán Kasza, Demeter és Kardos sem vesztett pontot, Bereczki pedig csak hetet. A lövészetekkel megszakított 3200 méteres futásnak Kasza a harmadik, Demeter a hetedik, Kardos a 13., Bereczki pedig a 15. helyről vágott neki. A múlt szombaton ugyanitt ezüstérmes Kasza végig a harmadik helyen futott az esőtől rendkívül felázott pályán, melyen többen elcsúsztak a kanyarokban. Az első két helyért a brit Joseph Choong és a fehérorosz Ilja Palazkov küzdött, végül előbbi nyert.

Kasza mögé felzárkózott nagyszerű kombinált számmal Kardos, nem sokkal később ért célba a lövészetes futásban szintén remeklő Bereczki, majd Demeter következett.

"Iszonyatosan fáradt vagyok, fizikailag és mentálisan is sokat kivett belőlem ez a nap! Embert próbáló viszonyok között, hidegben, sárban dagonyázva teljesítettük az utolsó számot. A körülményeket jól példázza, hogy ugyanannyit hoztam ki a futásból most, mint a selejtezőben lazán futva. Hálát adtam az égnek, hogy véget ért ez a szenvedés, nagy feszültség szabadult fel bennem – ecsetelte a körülményeket Kasza, aki úgy számol, hogy a szófiai ezüst- és bronzérmével megszerezte a jogot a májusi, székesfehérvári világkupa-döntőben való szereplésre. – Az olimpiai kvalifikáció miatt nagyon fontos volt a vk-döntőbe kerülés, mert az a viadal másfélszeres szorzóval számít bele az olimpiai pontversenybe."

"Ötéves kapitányi pályafutásom alatt most fordult elő először, hogy mind a négy döntős versenyzőnk az első tízben, pontosabban az első kilencben végzett. Az én versenyzői pályafutásom jutott az eszembe, akkor volt többször is olyan, hogy minden magyar az élmezőnyben fejezte be a versenyt" – értékelt Martinek János, a férfiak kapitánya.

A magyar férfiak közül utóbbinak van kvótája az olimpiára, a most nem indult Marosi Ádám a közvetlen élcsoportban áll az olimpiai kvalifikációs rangsorban és a többi magyar is javított helyzetén.

A szombati női versenyt Gulyás Michelle nyerte. A magyarok közül egyelőre Kovács Sarolta szerzett már tokiói kvótát.

Nyitókép: Beliczay László