Legyőzték az újpestiek a ferencvárosiakat

A bronzmérkőzésen meglepetés született, a döntőben az UVSE egy sokáig szoros küzdelem után szép lassan felülkerekedett a Ferencvároson – írja a waterpolo.hu.

A négyes döntőbe a BVSC legyőzésével bekerülő Budapesti Honvéd ismét igazolta, hogy nem véletlenül jutott a döntő hétvégéig. A Ferencváros ellen az elődöntőben 7–4-re maradt alul Derekas Szilárd csapata, a bronzmeccsen viszont a végén háromgólos hátrányt dolgozott le két perc alatt.

Ötméteresek döntöttek a bronzról, természetesen a Honvédnál volt a lélektani előny, a játékos ezzel együtt jól céloztak, egyedül Korbács Gábor hibázott, így a Honvéd játékosainak nyakába kerülhetett a bronzérem.

A döntő remek párharcot ígért, már csak a Vigvári testvérek küzdelme okán is, ők most is bizonyították, hogy meghatározó játékosok. Ettől függetlenül az UVSE-ben többen is gólerősen játszottak, Kardos Alexander lőtte például az első két gólt, és mivel Belényesi Dávid is betalált, 3-0-val indított Vincze Balázs csapata.

Lassacskán aztán zárkózott a Ferencváros, de a végül három gólig jutó Bencz Rolf góljával 5-2-nél ismét megvolt a háromgólos különbség. Szabó Bence egyenlített 5-5-nél, de a harmadik negyed vége kifejezetten jól sikerült az UVSE-nek. Vigvári Vince góljával 9-6-ra húztak el, majd sorsdöntő ferencvárosi akciót védekeztek ki, hogy aztán Bencz Rolf gólja már a négygólos differenciát jelezze. Még egy büntetőt is belefért a negyedbe, 11-6-nál eldőlni látszott a meccs.

Így is történt, a Ferencváros ezzel együtt megnyerte a zárónegyedet.

A kupát viszont az UVSE nyerte, Vincze Balázs pedig megfürödhetett a Komjádi medencéjében. A sorozat legjobb kapusának járó Bródy György vándordíjat a ferencvárosi Gyapjas Brendon vehette át.

Komjádi Kupa

Döntő: FTC Telekom–UVSE Hunguest Hotels 10-13 (1-3, 3-2, 2-6, 4-2)

Gólszerzők: Vigvári Vendel 5, Szabó B. 2, Spitz, Nyíri, Szabó II B., illetve Bencz 3, Belényesi 2, Kardos A. 2, Molnár E. 2, Vigvári Vince 2, Aranyi, Vámosi

Bronzmérkőzés: Budapesti Honvéd SE–Vasas SC 12-12 (1-2, 3-2, 3-4, 5-4, 5 méteresekkel 5-3)

Gólszerzők: Ekler B. 5, Molnár G. 2, Fekete B. 2, Kevi, Bortzheim Gregor, Tapasztó, illetve Vadovics 5, Bóbis B. 3, Korbács 2, Pardi 2

Nyitókép: Facebook/UVSE – Varga Jennifer