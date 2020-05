Itt a percre pontos hazai futballmenetrend

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn döntött arról, hogy az NB I-es bajnokságot és a Magyar Kupa küzdelmeit befejezik, míg az alacsonyabb osztályok küzdelmeit lezárják. Az OTP Bank Liga május 30-án a 26. fordulóval kezdődhet újra, de előtte a címvédő és listavezető FTC-nek a Debrecen és az Újpest elleni találkozóit is pótolnia kell.

Most elkészült a pontos menetrend a folytatásra, a járványveszély miatt kötelezően zárt kapus mérkőzések nagy részét eltérő időpontban rendezik, mert így minden összecsapást sugározhat a televízió. A találkozók túlnyomó része az M4 Sporton lesz látható, de ha egyszerre két esemény kerülne egy időpontba, akkor a másodikat az m4sport.hu mellett a Duna Worldön is közvetítik.

Szigorú szabályok a stadionban

A zárt kapus mérkőzéseken maximum 500 személy tartózkodhat a stadion teljes területén, de az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében a kluboknak a belépők létszámát a lehető legkisebbre kell csökkenteniük. A stadionon belül a játékteret az öltözőkkel szigorúan el kell különíteni a nézőtéri területtől. A sportzónába csak olyanok léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt negatív tesztet produkáltak.

A nézőtéri zónába a média munkatársai, stadion-üzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló-személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői lephetnek be. Nekik nem kötelező a teszt, de nyilatkozniuk kell a tünetmentességről, és szigorúan be kell tartaniuk az általános előírásokat a stadion területén.