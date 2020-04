A hollandok bezárnák a futballidényt – de mi a helyzet a legerősebb bajnokságokkal?

Angliában a klubok szeretnék befejezni a Premier League 2019–2020-as szezonját, de egyelőre nincs dátuma a folytatásban. Abban minden érintett egyetértett, hogy kizárólag akkor lehet szó a mérkőzések (zárt kapus) megrendezéséről, ha az biztonságos. Még kilenc forduló van hátra.

Franciaországban legutóbb április 10-én ülésezett a Profi Liga (LPF), az elképzelés az, hogy június 17-én folytatódjon a szezon, amely így befejeződhetne július 25-ig. Ebben az esetben a következő, a 2020–2021-es szezon megkezdődhetne augusztus 22-23-án. A döntés itt sem a sporthatóság, az LFP kezében van, hanem a kormányéban. Emmanuel Macron köztársasági elnök legutóbb május 11-éig meghosszabbította a vészhelyzetet. A Ligue 1-ből még tíz forduló van hátra.

Európa legnagyobb labdarúgó-bajnokságai közül a német Bundesliga van talán a legközelebb az újrakezdéshez, ám úgy tűnik, a liga mai értekezlete nem tud majd határozott időpontot kijelölni. A remélt május eleji folytatás illúzió. Részletes cikkünk itt!

Olaszországban több dátum is felvetődött, akadtak koraiak és egyben irreálisak, most a május végi vagy június eleji újrakezdés a legvalószínűbb. Ebben a szellemben nyilatkozott Gabriele Gravina, a FIGC, az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke is, ugyanakkor Vincenzo Spadafora sportminiszter egy szerdai nyilatkozatában nem tudott, illetve nem kívánt biztosítékot adni arra, hogy az olasz korlátozások egy részének enyhítése után egy nappal, május 4-én edzésbe állhatnak a játékosok.

Spanyolországban a La Liga a legjobb esetben május végén indulhat újra, de ez inkább a szereplők vágyálma. Állítólag a jövő hét elejétől enyhítenek az országban a szigorú tiltásokon, de ez nem jelenti ott sem azt, hogy újra edzésbe állhatnak a csapatok. Ahogyan másutt sincsen szó, úgy a la Ligában sem képzelhető el a folytatás nézőkkel. Akadnak nehezítő körülmények: nemrégiben fertőzöttnek bizonyult a Real Madrid kosárlabda-csapatának egyik játékosa egy olyan edzéshelyszínt is használva, amit a labdarúgók is igénybe szoktak venni. Az újrakezdés egyik óriási kérdése: mi lehet a reakció arra, hogy az újrakezdés után egy csapatnál fertőzöttre bukkannak?

Belgiumban a Pro-League, az élvonalt irányító szervezet befejezettnek nyilvánította a 2019–2020-as bajnokságot, de ezt még a napokban a labdarúgó-szövetség közgyűlésének is meg kell erősítenie.

A Holland Labdarúgó-szövetség, a KNVB várhatóan ugyancsak befejezettnek nyilvánítja majd az idényt azt követően, hogy az ország kormánya szeptember elsejéig megtiltotta a tömegrendezvények megtartását szeptember elsejéig.

A hajdani Szovjetunió három korábbi tagköztársaságában viszont futballoznak: Fehéroroszországban (ott, bár csökkent a nézőszám, de engedélyezett a szurkolók részvétele a találkozókon), Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban, utóbbiban egyhónapos szünet után a hétvégén rendeztek ismét mérkőzéseket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels