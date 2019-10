Miközben Kenderesi Tamás lassan már három hónapja arra vár, hogy a Magyar Úszó Szövetség fegyelmi bizottsága elé állhasson, és a tárgyalás végén pont kerüljön a dél-koreai világbajnokságon kipattant ügyére, az olimpiai bronzérmes úszónak legalább ilyen fontos, hogy az augusztusi térdműtétje után újra az olimpia felkészülésre összpontosíthasson. Nem rajta és nem is a szövetségen múlik, hogy mikor érkezik meg a szöuli bíróság hivatalos végzése.

Kenderesit térdét idén augusztus 8-án, alig néhány nappal a Kvangdzsuban megrendezett vizes világbajnokság után műtötték meg a Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinikáján. Balszerencse, de következmény is lehet, hogy a vb-felkészülés hajrájában - taxiból kiszállás közben - ugyanaz a térde vált „ketyegő bombává”, amelyet 2015 decemberében egyszer már operálni kellett.

„Az orvosoktól tudtam meg, hogy nem szokványosnak számító külső szalagműtétet végeztek el a klinikán, hanem fúrták és faragták is Tamás térdét, amelybe - leírásukat idézve - még »tipli« is került. A jó hír az, és ezt most már az edzéseken tapasztaltak is megerősítik, hogy az alig-alig használható térdét újjávarázsolták, ami megalapozott szakmai vélemény szerint 99 százalékosan olyan, mint amilyen új korában volt - mondta Tari Imre, Kenderesi edzője az SzPress Hírszolgálatnak.

Augusztusban kímélni kellett a lábát minden terheléstől, és csak aztán kezdődött el a klinikán a rehabilitációs kezelése, sok-sok gyógytornával. A lábizmai a kényszerszünet alatt látványosan leépültek, nagy munkába kellett kezdenie.

„Téved, aki úgy gondolja, hogy a gyógytorna fáradtságtól mentes időtöltés – folytatta az edző. – Tamást hétfőtől péntekig minden nap két-két és fél órán át nyúzzák és erősítik célirányosan a gyógytornászok, a foglalkozások olykor annyira kemények és kimerítőek, hogy Tamás sokszor sírni tudna.”

A válogatott úszó a korábbi műtétje után már megtanulta, hogy miként kell a lábmunkáját kikapcsolva és csak a karjait használva tempózni a vízben, de az olyan „egylábas” rajtot és fordulót is, amikor a műtött térdét a lehető legjobban igyekszik tehermentesíteni.

„A türelem rózsát még nem termett ugyan, mégis örültünk annak, hogy Tamás csütörtökön már lenyomott egy 10x50 méteres pillangót, még kisebb uszonnyal a lábán, de egész jó kis sebességgel. Ezt akár a fordulat napjának is nevezhetnénk, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy legkorábban jövő márciusban tudja megörvendeztetni azokat, akik bíznak benne és kitartanak mellette. Minden egyes edzésén azt figyelem, hogy miként alakul a mi kétszemélyes türelemjátékunk, mit lehet fokozni, miből kell visszavenni, mert a túlterhelés csúnyán visszaüthet. Azt tervezzük, hogy ha minden jól megy, a novemberi Győri Open versenyen csinálunk egy visszafogott tesztet, de ha erről le kellene mondani, akkor a visszatérés napjára csak a téli edzőtábor után valamikor január végén kerülhet sor, mondjuk a brüsszeli nemzetközi versenyen” – zárta a nyilatkozatát Tari Imre.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor