Kenderesi Tamás: három év a lábam szavatossága

Bő egy héttel ezelőtt elszakadt az oldalszalag a térdében, de már gyógyulófélben van Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes pillangóúszó.

"Állítólag a hatodik hétre gyógyul be teljesen a lábam" - számolgatott az InfoRádió megkeresésére az ország "Sajtburesze", aki szerint nem indokolt, hogy megműtsék a lábát, legalább is a világbajnokságig nem, legkorábban utána.

"Ha még egyszer kimegy a lábam, azonnali műtétre van szükség"

- mutatott a legrosszabb eshetőségre a pécsi úszó.

Kenderesi Tamásnak olyan lazák a szalagjai, illetve az ízületei, hogy akár egy rosszabb mozdulattól is ki tud menni a lába, most is ez történt.

"Az első szakadás után a második már könnyebben jött. Három év kellett, hogy lejárjon a szavatossága a lábamnak" - fogalmazott az úszó.

Ha minden figyelmetlenséget, szerencsétlenséget elkerül,

a világbajnokságon reményei szerint megközelítőleg olyan időt - egyéni csúcsot - úszhat 200 m pillangón, mint amire a tavaszi országos bajnokságon volt képes, ezzel érmes lehet.

Más verseny addig nincs is kilátásban, a közelgő nyílt belga bajnokságot is lemondta.

