Letartóztatták Dél-Koreában Kenderesi Tamást

Szexuális zaklatás vádjával letartóztatta, de később el is engedte a dél-koreai rendőrség Kenderesi Tamást, az olimpiai bronzérmes magyar úszó azonban tíz napig nem hagyhatja el Dél-Koreát - hivatkozik a The New York Timesra a Nemzeti Sport online kiadása.

Kenderesi Tamást a híradások szerint vasárnap hajnalban tartóztatták le egy éjszakai szórakozóhelyen, ezt a vizes-vb-n ott tartózkodó magyar úszóválogatott egyik képviselője meg is erősítette az amerikai lapnak, hozzátéve, az úszót elengedték már.

A Yonhap News Agency korábban azt jelentette, hogy a sportoló tagadta az ellene felhozott vádakat. Egy 18 éves nő hívta a rendőrséget.

A szervezők nem nyilatkoztak az ügyről, mondván az magánügy, nem érinti a versenyt.

Kenderesi Tamás 200 pillangón úszott a vizes-világbajnokságon, a döntőben 8. helyen végzett, Milák Kristóf világcsúccsal lett aranyérmes.

