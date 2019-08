Nagyot téved az, aki úgy gondolja, hogy a Duna Aréna előtt sorban állnak azok az úszók, akik az újdonsült világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf edzőtársai szeretnének lenni. Az igazság ugyanis az, hogy a 19 esztendős háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok és jövőre Tokióban is ötkarikás aranyéremre pályázó úszózseninek immár 10 hónapja csak akkor akad a tudásához és a különleges egyéniségéhez illő segítője, ha más klubok versenyzőivel együtt edzőtáborban van - írta az SzPress.

Kell néhány tehetséges srác

A sikerkovács Selmeci Attila, Milák elválaszthatatlan mestere őszintén elismeri, hogy az eddigi „társítási” kísérletei kudarcot vallottak, Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya viszont azon a véleményen van, hogy korrekt megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az nem feltételez klubváltást, illetve kölcsönös előnyökön alapul.

„Két erős egyéniségről van szó, aki az idei világbajnokságon közös munkájuk eredményével ámulatba ejtette a világot. A »földön kívüli« Michael Phelps 200 pillangós világcsúcsának megdöntésével egyszersmind beírták a nevüket az úszósport aranykönyvébe, és nem fér kétség ahhoz, hogy a jövőben még sokszor szeretnének hallatni magukról. Dacára annak, hogy eddig minden próbatételt kiálltak, az eredmények pedig önmagukért beszélnek, Kristófnak állandó edzőtársra, vagy inkább edzőtársakra van szüksége.

Súrlódásokat és összekapásokat előzhet meg, az edző-versenyző kapcsolatnak pedig új lendületet adhat, ha a jövőben nem maradnak kettesben.

Elkerülhetetlen, hogy mindig legyen mellettük egy tehetséges srác, aki ott van Kristóf nyomában, űzi a világ legjobbját, de közben maga is profitál a szerepéből. A jó hír az, hogy már nem sokáig lesz egyedül, éppen most egyeztetek a kiszemelt versenyzők edzőivel, szóval itt a megoldás, most már tényleg látótávolságban” – nyilatkozta a szövetségi kapitány az SzPress Hírszolgálatnak.

Kristóf komfortzónája

Selmeci Attila, aki nem tagadja, hogy a világbajnokságig vezető hosszú és küzdelmes út testileg-lelkileg jobban kimerítette, mint eddig bármikor, az edzőtárs kiválasztásának kritériumairól is szót ejtett.

„Kristóf nehezen megnyíló, a barátait gondosan megválasztó fiatalember, bár az is igaz, hogy akit megkedvel, amellett kitart, és ad a véleményére is. Ezzel arra akarok célozni, hogy

az edzőtárs kiválasztásánál nem csupán a magas szintű úszótudás és a töretlen szorgalom a szempont, hanem az is, hogy a versenyzőm jól érezze magát a társaságában.

Szerintem felemelő érzés egy kevésbé ismert, de szép jövő előtt álló úszó számára, hogy a világbajnokkal együtt edzhet, de ennek a súlya és a felelősség nagysága sem akármilyen. Senki sem akar felsülni vagy szégyenben maradni, még kevésbé alárendelt szerepet játszani. Örülök annak, hogy a megoldáson a szövetségi kapitány is dolgozik, ő is tudja, hogy az olimpiai felkészülés maratonjához az eddigi felálláson változtatva kell nekigyürkőznünk” – hangsúlyozta Selmeci Attila.

Az edző arról is beszámolt, hogy az ősszel egy olyan pénzdíjas versenykörútba kezdenek, ami szembe megy az eddigi versenyeztetési filozófiájával. Kristóf, amolyan Hosszú Katinka módra, négy hét leforgása alatt két-két Világkupa, illetve Nemzetközi Úszó Liga (ISL) csúcsversenyen áll rajthoz, amiben az a jó, hogy ebből két eseménynek is Budapest ad otthont. Nem lesz viszont ott a világcsúcstartó a rövidpályás Európa-bajnokságon, többek azért sem, mert az EB időpontja ütközik az ISL versenysorozat Las Vegas-i döntőjével.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt