Felbukkant Milák Kristóf nagy ellenfele

Interjút adott a 24.hu portálnak Selmeci Attila, a friss úszóvilágbajnok Milák Kristóf edzője. A terjedelmes írásból kiderül, Selmeci Attila egyáltalán nem is készült úszóedzőnek, kosárlabdázott, de egy sportsérülés a medencéhez küldte, s Kőbányára, az akkor alakult Spartacusba vitte a sors, Kiss László és Turi György mellé; ő faragott sikeres felnőtt versenyzőt például Kovács Ágnesből is. (Közben a Vörösmarty Gimnáziumban is tanított.)

Érdre úgy került, hogy régi spartacusos kollégái hívták oda, ahol az úszóedzőség mellett lehetőséget kapott tanárként is - itt pedig megismerkedett Milák Kristóffal.

Arról, hogy mi derült ki számára Milák Kristóf vb-jén, azt mondta, tanítványa "sokkal nagyobb egyéniség", mint gondolta. A 200 pillangón Michael Phelps világcsúcsán jelentőset faragó Milák Kristóf teljesítményéről hozzátette, erről a szintről nehéz lesz továbblépni.

Céljuk most, hogy Milák Kristóf olimpiai bajnok legyen,

ez minden nap motiválja a tizenéves sportolót, aki nem jár bulikba, sportemberhez méltó életet él.

Egyébként edzésteljesítménye miatt nem tudta most belőni, mire képes a világbajnokságon Milák Kristóf, mivel tréningek alkalmával "megbújik", versenyen viszont teljesen más karakter.

Hogy miért került Milák és edzője Érdről Pestre, arról azt mondta, Érden egyszer csak elzárták a pénzcsapokat, a már akkor is többszörös ifjúsági világ- és olimpiai bajnok Milák Kristófnak pedig még annyit sem akartak adni, mint egy "átlagos érdi kézilabdázónőnek".

Természetesen adott a lehetőség, hogy Milák Kristóf a Hosszú Katinka-receptet követve sokkal többet versenyezzen és keressen is az úszással, de Selmeci Attila azt kéri, az olimpiáig ne változtassanak,

utána pedig majd megbeszélik. Ebben viszont nem ért egyet vele Hosszú Katinka, aki becsábította Milák Kristófot a pénzdíjas versenyeken elinduló Iron Teambe.

Egy szó, mint száz, Selmeci Attila és úszója nagyon készülnek a jövő évi olimpiára, és már találtak is egy ellenfelet Amerikában, aki ellen szerintük készülni kell majd. Egy 17 éves amerikai versenyzőről van szó, Luca Urlandóról, aki korosztályosan ugyanazt tudja, mint Milák Kristóf.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás