Nyúllal edz ősztől Milák Kristóf

Fantasztikus teljesítménynek nevezte az InfoRádióban Milák Kristóf 200 pillangón elért világcsúcsos vb-aranyát edzője, Selmeci Attila.

"Világcsúcsa olyan, hogy ott a helyszínen nem akartunk hinni a szemünknek. Sem ő, sem én. Ennek az óriási sikernek mindenképpen pozitív kicsengésűnek kell lenni, már csak azért is, mert az ifjúsági Európa-bajnoki címtől kezdve mindent elért, most világcsúcsot is felállított, már csak olimpiai aranyérme nincs" - tette hozzá.

Szerinte az ötkarikás medál lehetősége az, ami Milák Kristófot most motiválni fogja, Selmeci Attilát is nagyon motiválja ez a lehetőség, így a munka még inkább összekovácsolja majd őket.

"Természetesen nem volna korrekt, ha én most azt mondanám, hogy problémamentes lesz az út, mert ahol sokat dolgoznak, ott előjöhet a stressz és a fáradtság, esetleg én is türelmetlenebb lehetek, ő is eleresztheti magát" - utalt a lehetséges nehézségekre Selmeci Attila, aki szerint úgyis az eredmény igazol mindent.

Arról, hogy a 100 pillangón szerzett mostani 4. hely éremre váltható-e a jövő évi olimpián, azt mondta, "nagyon jó lenne",

de továbbra is a 200-on dolgoznak inkább, mert abban járnak a világ előtt, "méghozzá most már elég jelentősen".

Figyelmeztetett azonban, hogy az amerikai csapat 30 százaléka az olimpiáig ki fog cserélődni. "Ezt onnan tudom, hogy az amerikai csapat vezetője egy beszélgetésen elmondta nekem,

az amerikai válogatóverseny teljesen más, mint a magyar. Csak az olimpia előtt van öt héttel.

A mostani vb-re már tavaly nyáron kijelölték a csapatot, tehát akik azóta időközben jobb eredményt értek el, nem kerülhettek be a szigorú szabályok miatt" - mutatott rá Selmeci Attila, aki szerint lehet olyan veszély, hogy jön egy fiatal úszó, aki kiválóan pillangózik 200-on.

Ennek ellenére azért úgy érzi, hogy ha keményen dolgoznak és nem jön közbe sérülés, aranyérmes lesz Milák Kristóf a tokiói olimpián.

Bejelentette: "egészen biztos, hogy lesz edzőtársa" Miláknak. "Beszéltem a Honvéd elnökével, Gergely Istvánnal, és a szövetségi kapitánnyal is egyeztettünk erről. Meg lesz oldva, hogy Kristóf ne maradjon egyedül, hanem mindig legyen valaki mellette. Ehhez át sem kell igazolni, csak

az a lényeg, hogy olyan partnereket találjunk, akik szívesen állnak be mellé, és akiket Kristóf is szívesen elfogad. Szerintem sokkal jobb helyzetbe kerülünk szeptembertől, mint amilyenben idáig voltunk"

- részletezte Selmeci Attila

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás