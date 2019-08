Sós Csaba: itt Katinka osztja a lapokat

Túl minden idők egyik legeredményesebb úszó-világbajnokságán Sós Csaba úszó szövetségi kapitány volt a DIGI Sport televízió vendége csütörtökön, hogy értékeljen és "jósoljon" a tokiói olimpiáig hátra lévő 11 hónapra.

Sós Csaba már most keresi azokat a momentumokat, amelyekben előrelépés lehetséges.

"Négy világbajnokunk van, az egész világ ellenünk jön, nem lehet hátradőlni, mert abban a pillanatban vége"

- fogalmazott a szakvezető, aki szerint Milák Kristófra a jövőben több verseny és a 200 pillangó mellett más számok is várhatnak, miközben várhatóan az év végi rövig pályás Európa-bajnokságot ki fogja hagyni majd, a nagypályás Eb-t jövőre Budapesten viszont nem.

Sós Csabára a következő hetekben hosszú tárgyalássorozat is vár a versenyzőkkel és az edzőkkel abban az ügyben, hogy a váltókban hogyan számíthat a legjobbakra, mert mégiscsak első az egyéni szereplés.

Három aranyesély most

Abba továbbra sem megy bele, hogy érmes jóslatokat fogalmazza meg, inkább azt mondja, akit ez érdekel, nézzen körül a világranglistákon, ahol az adott év legjobb eredményei láthatók számonként, ezek jó eligazodási pontok.

"Persze az olimpia évében nem lehet a sima világranglistát nézni; aki fent van rajta, annak a valaha úszott legjobb idejét kell figyelembe venni" - egészítette ki Sós Csaba, aki az olimpiai jóslatát is ennek megfelelően fogja megtenni. "Jelen pillanatban három számban tartjuk a világcsúcsot, de ez a jelen helyzet" - ezek mögött a női 200 és 400 méteres vegyesúszásra, valamint a férfi 200 méteres pillangóra gondolt, Hosszú Katinkára és Milák Kristófra mint aranyvárományosok.

Sós Csaba helyesnek tartja a világbajnokságon meglepetésaranyat nyert Kapás Boglárka hozzáállását, aki nem volt elégedett az időeredményével.

Kenderesi Tamás ügyére is kitért, aki a vb záró éjszakáján egy szórakozóhelyen került eljárás alá egy "rossz mozdulat" miatt egy helyi hölggyel.

"Ne lepődjön meg senki az én magatartásomon. Mindenkiért felelek, mindenkit meg kell védenem, a harmadik meg, hogy ilyenkor nagyon szélsőséges hangok is előjönnek. A helyzet egyértelmű, ő ott mindenképpen vétkezett, egy ilyen mellett nem mehet el a hazai szövetség sem, de hangsúlyozom, egyszer már megbüntették, nem mellesleg pedig számában Milák Kristóf mögött az élő örök világranglistán a második" - sorolta Sós Csaba, aki szerint tehát ha Milák Kristóf az olimpia előtt belázasodna,

Kenderesi esélyes lenne az olimpián, "nem akárkiről beszélünk, de ez persze nem mentség".

Shane? Katinka osztja a lapokat!

Arról is elmondta a véleményét, hogy Shane Tusup, Hosszú Katinka korábbi edző-férje az Iron Lady egyik riválisát készíti fel az olimpiára.

"Nem minden tekintetben való a nyilvánosság elé a véleményem, de az biztos, hogy nem lehet elvitatni Shane Tusuptól, hogy a versenyzőjét egy olimpiára felkészítette, és ott fölényesen nyertek. Azt persze tudni kell, hogy Tusup akkor kapcsolódott be a történetbe, amikor Hosszú Katinka már világbajnok volt; úszót tehát még nem vitt fel a világ tetejére. Az olaszoknál mindig is erős volt a vegyesúszás, és nagyobb is a merítés jó versenyzőkből, mint nálunk, de nem hiszem, hogy létezik, hogy Ilaria Cusinato javítson 9 másodpercet a legjobbján, itt Katinka osztja a lapokat" - zárta szavait a kapitány.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor