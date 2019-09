Sós Csaba: óriási változáson ment át Milák Kristóf

Óriási változáson ment keresztül Milák Kristóf élete attól, hogy egyrészt már nem középiskolás, másrészt egy tehetséges ifjúból világsztár lett a kvangdzsui világbajnokságon, amikor 200 pillangón megdöntötte Michael Phelps korszakos, szuperdresszes világrekordját - fogalmazott az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsorában Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.

"Nem érzelmi kérdés, hogy így gondoljuk. Látjuk.

Ez volt a világbajnokságon a legütősebb, ettől mindenki hanyatt dőlt.

Olyan eredmény volt, amit mindenki óhajt álmában. Ha visszanézi valaki a 100 pillangó döntőjét, amit az amerikai Caeleb Dressel nyert és Kristóf negyedik lett, Dressel is őt ölelgeti, jelezve, hogy őt tartja nagy úszónak, nem a többit, akivel ott meccselt" - világított rá Sós Csaba.

Ugyanakkor szerinte most nem könnyű Milák Kristófnak, mert mindössze ketten edzenek vele az egész uszodában, de úgy néz ki, ezen sikerül változtatni.

"Korábban is volt edzéspartnere, a szintén tehetséges Kós Hubert, és ezt a nevet még jegyezzük meg,

de Milák Kristófnak most egy vele egykorú edzéspartner kell, akivel az öltözőben is le lehet ülni edzés után és egészségesen szidni az edzőt, hogy már megint mit talált ki" - magyarázta Sós kapitány, és utalt arra, hogy a napokban meglett Milák új edzéspartnere Márton Richárd személyében, ők ketten pedig közös vb-váltóaranyat is szereztek a 2017-es junior-vb-n, a 4x200-as gyorsváltóban egymást követve ugrottak vízbe első és második emberként.

A partnertalálás szükségességéről elmondta még, hogy

akinek nincs ilyen edzéstársa, abban halmozódhat a feszültség,

"ennek volt kitéve Kristóf, és Selmeci Attila ugyanezt szenvedi el". Márton Richárdról szólva elmondta, hasonló versenyszámokat úsznak - gyors és pillangó -, azonos az érdeklődési körük és egyidősek is.

"Márton Ricsi inkább gyorsúszó, de pillangón is kiváló. Nehéz éve volt, mert egy magyar ifistának gyorsban Kozma Dominikék vagy pillangón Milák Kristófék között nem olyan könnyű talajt fogni. De most olyan edzőpartnere lesz, akire neki is szüksége van" - adott hangot bizakodásának az úszókapitány, aki szerint ez a kettős kiegészülve Kós Huberttel "aranytriónak tűnik".

Nyitókép: Czeglédi Zsolt