Tusup újra a medenceparton - megszólalt az új tanítvány

A tavalyi Eb-n, Glasgow-ban 200 és 400 méteres vegyesúszásban is második lett Hosszú Katinka mögött egy bizonyos olasz leány, a 19 esztendős Ilaria Cusinato.

A minap robbant a bomba: mindaz, amit a múlt héten Shane Tusup az úszósporthoz fűződő viszonyáról vallott (teljesen elhagyta korábbi sportágát), merő zavarórepülés volt, ugyanis Shane Tusup edzőként visszatér a medencepartra, egyik tanítványa egy fiatal magyar srác, Bujdosó Zsombor, a másik a feltörekvő olasz sztár, Ilaria Cusinato lesz. Utóbbi már interjút is adott a rangos amerikai szakportálnak, a Swimswam.com-nak.

Cusinato azért választotta Tusupot, mert "valami hiányzott" neki. Ma már tudja azt is, mivel jár Tusup tanítványának lenni,

sírás az első két nap után, szigorú táplálkozási rend, kőkemény - heti 6 - szárazföldi és napi 3 kilométres, intenzív medencés edzés, délutánonkont plusz kardioedzés. Szerdán és szombaton van fél szabadnap.

Az új duónak nagy tervei vannak, ezért ott lesznek a világkupaversenyeken és az új sorozatban, az ISL (Bajnokok Ligája) viadalain is, valamint egy amerikai Pro Swim nevű sorozatnak is résztvevője lesz. A két vegyesszámon kívül az egyes nemek 200 méteres távjaira készíti fel Tusup Cusinatót, aki úgy érzi, most Hosszú Katinka a referenciapont a vegyesúszásban. "Tudom, hogy Shane nem beszél Katinkával, de nincs problémájuk. A tavalyi, glasgow-i Eb-n kívül nem sok alkalmam volt beszélni Katinkával, de akkor elég zárkózott volt" - mondta el még a háromszoros olimpiai bajnokról Ilaria Cusinato.

Jövőre Los Angelesbe költözhet a páros, akit kiegészít Bujdosó Zsombor, egy operatőr és Shane Tusup barátnője.

(Ilaria Cusinato sem egyedülálló, de az olimpiáig hátra lévő életet az úszósikerek oltárán beáldozzák.)

Az új projekt neve: Olimpiai Sötét Ló - a munka részleteiről egy YouTube-csatornán számolnak majd be.

Íme a nyitó rész:

Nyitókép: MTI/EPA/Dave Hunt