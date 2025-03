UNICEF: borzalmas járvány tombol Dél-Szudánban

A Föld legfiatalabb állama, amelyben egyfolytában instabilitás uralkodik, amióta 2011-ben függetlenné vált Szudántól, 2024 októberében jelentette be a járványt. Az elmúlt hetekben Felső-Nílus államban fokozódtak a fegyveres összecsapások, korlátozva a betegek ellátását és tovább súlyosbítva a járványt - figyelmeztetett az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet is.

"2024. szeptember 28. és 2025. március 18. között több mint 40 ezer esetet jeleztek Dél-Szudánból, közülük országszerte összesen 694-en haltak meg, ez tehát a legsúlyosabb járvány az elmúlt húsz évben" - áll az ENSZ Gyermekalapjának a közleményében. Az UNICEF szerint a betegek fele 15 évesnél fiatalabb gyermek.

Supporting Communities in Tonga, UNS! CIDO is on the ground in Tonga, Upper Nile State, distributing WASH NFI supplies to improve hygiene & water access. We're also tackling the cholera outbreak in Payam, Pigi Canal County, by providing Oral Cholera Vaccination (OCV) to protect… pic.twitter.com/0JT9htqP1m

A Felső-Nílus állambeli Naszir megyében hetek óta harcok dúlnak, mindenekelőtt a Salva Kiir elnökhöz hű szövetségi erők, valamint a Fehér Hadsereg nevű milícia között, amelyet a hatalom azzal vádol, hogy együttműködik Riek Machar egykori lázadóval, az elnök első helyettesével és riválisával. Az erőszak miatt 50 ezer ember menekült el otthonából február vége óta - közölte a múlt héten az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA). Az ENSZ ugyanazon a napon figyelmeztetett, hogy az ország közel áll ahhoz, hogy ismét visszasüllyedjen a polgárháborúba.

A MSF közleményében figyelmeztetett, hogy a menekülők sokaságával a kolera is gyorsan terjed, tovább növelve a humanitárius válság áldozatainak a számát. Zakaria Mwatia, a segélyszervezet dél-szudáni misszióvezetője szerint "a kolera gyors terjedésével és az erőszak folytatódásával egyre jobban válságba kerül az orvosi ellátás is Felső-Nílus államban".

?War in a time of cholera - I was on the border between Sudan and South Sudan to meet some of the 1.1m refugees who have fled civil war across the border



I also spoke to midwives and social workers @Concern there working with them



?Eugene Ikua Concern pic.twitter.com/GJRoKcTRUj