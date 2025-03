Szoboszlai nem hagyja magát, üzent a Real sztárjának – most erről beszél a futballvilág

Folytatódott az csata a magyar és a török labdarúgó-válogatott kulcsemberei között: Szoboszlai Dominik és Arda Güler a vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzésen szólalkozott össze.

Arda Güler a törökök által 3-0-ra megnyert visszavágó 17. percében intette csendre a magyar válogatott csapatkapitányát. A Real játékosa utólag azzal magyarázta a tettét, hogy elege volt abból, hogy a magyarok szabálytalanságokkal próbálták megfélemlíteni a csapatát.

Szoboszlai Dominik a mérkőzés közben, majd a nyilatkozatokban sem reagált a Real Madrid játékosának gesztusára, a lefújást követően viszont a közösségi médiában kiírta az 1088-as számot, ami félreérthetetlen utalás a török játékos szezonbeli játékperceire a spanyol klubjában.

Szoboszlai bejegyzése a nemzetközi sajtóban, így Liverpoolban, Madridban és Fabrizio Romano transzfergurunál is téma lett, sokak szerint Szoboszlai ezzel kigúnyolta Gülert, hiszen arra akart utalni, hogy a török focista milyen keveset játszik a Real Madridban.

? Arda Güler was shushing Szoboszlai after scoring in 3-0 win for Turkey…



…and then Szobo replied on social media by responding “????”, the amount of minutes Arda played this year for Real Madrid. pic.twitter.com/bFGiA2KkmN