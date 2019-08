Visszatér Budapestre Shane Tusup

Shane Tusup lesz az Influencer Festival kiemelt vendége szeptember 13-án, a csúcsteljesítményről és a saját korlátaink felszabadításáról tart négyórás workshopot. Az amerikai úszóedző saját történetein keresztül mutatja be, s egyben segíti az üzleti döntéshozók, marketingvezetők, tartalomgyártók mindennapjait a fesztiválon. Az elmúlt időszakban voltak nagy sikerek és még nagyobb mélységek, amelyeket közelről láthatott, tapasztalhatott.

„A workshop célja, hogy segítse az embereket a kiaknázatlan lehetőségeik megvalósításában és, hogy ráébredjenek, miképp szabadíthatják fel magukat. Válaszokat kapnak arra, milyen lépéseket tegyenek meg annak érdekében, hogy az életükben ne legyenek többé korlátok” – mondta Tusup, aki éppen a napokban tért vissza az úszósportba.

Miután 2017 végén elváltak útjaik Hosszú Katinkával, Tusup hazatért az Egyesült Államokba, és arról posztolt, hogy profi golfkarrierbe kezd. Csakhogy hat nappal ezelőtt derült ki, hogy visszatér a medence partjára, és átveszi Bujdosó Zsombor, egy 15 esztendős magyar úszótehetség felkészítésének irányítását, akinek egyszer már az edzője volt.

A fiút Olaszországba viszi, ahol nem csak vele, hanem Ilaria Cusinatóval, 200 vegyesen Hosszú Katinka első számú kihívójával is dolgozik, erről már képet is posztolt a közösségi oldalain. Sőt azóta Olimpiai Sötét Ló néven közös projektet is indítottak.