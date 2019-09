Shane Tusup: kénytelen voltam talpra állni

Nemrég Budapestre érkezett egy influencerfesztivál szervezőinek meghívására Shane Tusup úszóedző, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka korábbi edző-férje, és négy órás előadást tartott, amelyen a Story magazinra hivatkozó Blikk szerint elmondta, bukásként tekint házassága lezárulására.

"Elbuktam, és ez egy olyan bukás volt, amelyből nincs visszaút"

– idézték Shane Tusup szavait a helyszínen lévő tudósítók. "Ennek folytán az elmúlt év életem egyik legnehezebb időszaka volt. Az élet olykor szívás, ami bármikor bekövetkezhet. Ilyenkor nincs más választásod, mint előre tekinteni, majd próbálkozni, hogy megtaláld a kivezető utat" – tette hozzá.

Számára a golfos epizódnak nem maga a sport volt a célja, hanem hogy "csináljon valamit". A válás után "mindent elvesztett", de "kénytelen volt talpra állni".

Az új cél számára meg is lehet, hiszen az olasz Ilaria Cusinato úszóedzője lett a közelmúltban, rajta keresztül vehet elégtételt akár Hosszú Katinkán is, hiszen tanítványa éppen 200 vegyesen végzett kevéssel a magyar sztár mögött a tavalyi Európa-bajnokságon. Egy magyar fiatalnak, Bujdosó Zsombornak is az edzője lett. Magánélete is rendeződni látszik.

Nyitókép: Instagram/Shane Tusup