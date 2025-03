A Mandoki Soulmatest ünnepelték a Rock and Roll Hírességek Csarnokában

Leslie Mandokit, a zenekar alapítóját és vezetőjét az intézmény alelnöke, Jason Hanley hívta meg a clevelandi múzeumba, ahol korábban olyan legendákat ünnepeltek, mint Jimi Hendrix, Elton John vagy Bruce Springsteen.

"Nagyon magasztos, felemelő elismerés, hogy az Egyesült Államokban, a rockzene szentélyében, a Rock & Roll Hall of Fame-be kapott meghívást a Mandoki Soulmates, hogy megünnepelhesse több mint 30 éves zenei pályafutását" – mondta az InfoRádióban Leslie Mandoki. A Mandoki Soulmates alapítója kiemelte, hogy méltó helyen mutathatták be új albumukat, a Memory Of Our Future-t, aminek a társadalompolitikai jelentőségét és a zenei minőségét is kiemelték a méltatásban.

A színházában bemutatták a zenekar új filmjét is, az Inside of Sound-ot. A filmben a legendás Soulmates-zenészek láthatók a stúdióban, a színpadon és a színfalak mögött. Az eseményen a Rock & Roll Hall of Fame igazgatója és a közönség is kérdéseket tehetett fel a Kossuth-díjas zenésznek.

2025. augusztus 21-én ötven éve lesz, hogy két barátjával, Csupó Gáborral és Szűz Lászlóval Szlovénia és Ausztria határán átszöktek a vasúti alagúton nyugatra a kommunizmus elől. Ennek emlékére Budapesten nagy koncertre készül a zenekar. "Semmi mást nem vártunk el az alagút másik oldalán, mint szabadságot, és hogy élhessük az álmainkat, és ne kelljen álmodnunk az életünket" – emlékezett vissza Leslie Mándoki.