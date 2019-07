Semmi sem javul a Real Madridnál

A szombati, Atlético Madrid elleni 3-7 különösen kiverte a biztosítékot a szurkolóknál, de a spanyol sportsajtó is nagyon szkeptikus. Utóbbi felemlegeti, hogy semmiféle jele nincs azoknak a változásoknak, amiket Zidane ígért. Az új igazolások közül egyedül Eden Hazard helye látszik biztosnak a kezdőcsapatban.

Továbbra is rendkívül sok gólt kap a csapat, sok kritika éri Thibaut Courtois-t, aki szombaton az Atléticótól, egykori csapatától egy félidő alatt öt gólt kapott.

Ez is az oka annak, hogy amikor a Marca szakírói összeállították az ideális kezdő csapatot, néhányan Keylor Navast visszatennék a kapuba. Pedig a Costa Rica-i kapusról tavasszal már mindenki lemondott…

Azt is gondként jelzik, hogy nem csökken a sérülések száma, ez befolyásolja az átigazolási időszak későbbi történéseit is, elképzelhető, hogy Iscót vagy James Rodriguezt Marco Asensio kiesése miatt nem engedik majd a csapattól. S ott van még Gareth Bale ügye is!

Zidane már jó tíz napja azt állította, hogy a walesi csatár nagyon rövid időn belül távozik. Azóta játszott kétszer, s még mindig a Real Madrid keretével készül. Közben a múlt héten a lapok azt jelentették, hogy nagyon közel áll Bale ahhoz, hogy csillagászati fizetésért a kínai élvonalban szereplő, nankingi Csiangszu Szuninghoz igazoljon.

Úgy tűnik, kútba esett Gareth Bale kínai szerződtetése. (MTI/EPA/Armando Babani)

Ám a hétvégén ez dugába dőlt, három ok miatt is: kiderült, hogy a kínai klub az ottani szabályok szerint nem tud akkora összeget fizetni, amellyel megszerezhetné Bale-t, ráadásul a walesi csatár helyére megvett egy horvát játékost, így betelt a külföldi kontingense. Más kérdés, hogy Bale sem akart Kínába menni, vagy talán ő még hajlott is volna rá, de a családja nagyon ellenezte. Mindezek tetejébe a Real Madrid is vonakodott végül elengedni. Gareth Bale számára a Marca szerint két lehetőség maradt a távozásra, de az egyik, mivel kínai kérőt feltételez, valószínűtlen. A másik, hogy az angol átigazolási idényből hátra lévő néhány napban a Tottenham Hotspur mégis talál forrást a megvételére, de ott sem ő az első számú opció.

Bale leginkább a Manchester Unitedhoz menne, akár úgy is, hogy része lenne a Madrid Paul Pogba-hadműveletének, de ott meg a United nem hajlik az eladásra.

Újabb csavar az ügyben, hogy Bale kimaradt a müncheni Audi-kupára utazó madridi keretből, a hivatalos indoklás szerint azért, mert nincs megfelelő mentális állapotban a kínai üzlet kútba esése után. A walesi hetente 600 ezer fontot keres, és szerződése még három évig érvényes, így a Realnak igencsak sokba kerülhet egy nem játszó futballista.

Nézzük, hogy ellentétben a Zidane-tól eddig látottakkal (az edző Cristiano Ronaldo egykori helyére Hazard-t állítva, Courtois és Navas között vacillálva a háromszoros BL-győztes csapatot favorizálja, csak Bale-ből nem kér), a Marca szakírói milyen alaptizenegyet állítanának össze az új idényre.

Amennyiben 4-2-3-1-ben játszik a csapat: Courtois (Navas) – Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy (Marcelo) – Pogba, Casemiro – Vinícius, James Rodriguez, Hazard – Benzema. Akad egy másik 4-2-3-1-es változat, még inkább az újakra alapozva: Navas – Carvajal, Sergio Ramos, Militão, Mendy – Pogba, Casemiro – Vinícius, Rodrygo, Hazard – Benzema. Újabb 4-2-3-1-es formáció, de a horvát aranylabdással: Navas – Carvajal, Sergio Ramos, Militão, Mendy – Pogba, Modrić – Vinícius, James, Hazard – Benzema. Létezik egy 4-4-2-es változat, amelyben Benzema mellett Jovics is kezdene: Courtois – Carvajal, Sergio Ramos, Militão, Marcelo – Pogba, Modrić – Vinícius, Hazard – Jovics, Benzema.

Ha általánosságokat akarunk levonni a szakírók véleményéből, azok a következők lehetnek:

Paul Pogbát nagyon várják a Bernabéuban, a spanyol újságírók szinte rá építenék az új csapat játékát.

Toni Kroosnak nem látják a jövőjét a csapatban, miként Isco neve sem vetődött fel, nem szólva Bale-ről. (Két „blanco” játszottak végig az Atlético elleni 3-7-et: Kroos és Nacho.) Ellenben Jamest megtartanák – a Napoli és az Atlético a kolumbiai vb-gólkirály két kérője, a 3-7 után nem könnyű elképzelni, hogy a városi riválishoz elengedjék), s biztos helye lenne Vinícius Júniornak is, például Lucas Vázquezzel szemben.

Meglátjuk, mit hoz a közeli jövő. A Real Madrid kedden Münchenben, az Audi Kupán a Tottenham Hotspurrel játszik, majd a következő, már biztosan tudható ellenfele a felkészülési időszakban Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg lesz augusztus 7-én, a Red Bull Arénában.

Nyitókép: MTI/EPA/Kiko Huesca