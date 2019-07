Egy térdszalag mentheti meg Gareth Bale-t

Zidane vasárnapi, szokatlanul éles hangú megjegyzését Jonathan Barnett, Bale ügynöke tiszteletlennek minősítette. Az elkövetkező napok hírei arról szóltak, hogy Bale esetleg Kínába igazolhat, sokan még azt is ennek jeleként értékelték, hogy az egyik ottani klub, a Csiangszu Szuning elkezdte követni a walesi szélsőt a közösségi médiában. Olvasni lehetett a pekingi Kuoan érdeklődéséről is, valamint arról, hogy a kínai ajánlatok még azoknál a pénzügyi kondícióknál is sokkal kedvezőbbek, mint amilyenek Bale-nek a Real Madridnál vannak. A The Sun táblázata szerint a walesi futballistának heti egymillió fontos, azaz nagyjából heti 360 millió forintos fizetést ajánlanak a Távol-Keleten.

Ám Bale sem Kínába nem akar menni, sem pedig egy másik európai klubba, kölcsönbe.

Vasárnap, a Bayern München elleni meccs előtt Zidane még azt is mondta, hogy Bale nincs is velük, mert a klubnál az eladásán dolgoznak. Az Arsenal elleni, Marylandben rendezett találkozón viszont ott volt, sőt beállt a második félidőre, mi több, gólt is szerzett.

„Bale jól játszott, s ennek örülök” – mondta Zidane, de azt is hozzátette, hogy Bale ügyében semmi sem változott. Ezek szerint a Real Madrid továbbra is túl akar adni rajta…

Hacsak nem módosítja a helyzetet a walesivel hasonló poszton játszó Marco Asensio súlyos sérülése. Az Arsenal elleni 2-2-n (tizenegyesekkel nyert a Madrid 3-2-re, Gareth Bale egyébként könnyelműsködött, ki is hagyta a maga lövését) a spanyol válogatott játékos súlyos térdsérülést szenvedett, a hírek szerint még az sem zárható ki, hogy a teljes 2019–2020-as idényt ki kell hagynia.

