Bottas maga mögött tartotta Hamiltont Bakuban

A rajt után a két Mercedes máris megküzdött egymással, és Bottas végül megőrizte első helyét Hamiltonnal szemben. Vettel megőrizte harmadik helyét, míg a bakui pálya egyik specialistája, Perez Verstappen elé került. A szombati időmérőn az autóját összetörő Leclerc két helyet visszaesett, de aztán hamar visszaszerezte a rajtpozícióját, a nyolcadik helyet. Az egész mezőny megúszta a nagyobb ütközéseket az első körökben.

Bottas elhúzott Hamiltontól, aki pedig Vetteltől lépett el, miközben Verstappen a 6. kör elején visszaelőzte Perezt.

Leclerc a közepes gumikeveréken szárnyalt, és a 7. körben már ő is legyűrte Perezt, és már az ötödik helyen autózott. A 10. körben pedig a monacói a célegyenesben megelőzte Verstappent is. Komoly volt a tempófölénye az éllovasokhoz képest is! Közben Hülkenberg megkezdte a kerékcserék sorát.

Vettel a 12. körben állt ki kerékcserére, ezzel megelőzte, hogy Leclerc őt is megelőzze a pályán. A monacói körönként nagyjából egy másodpercet faragott le előnyéből a két Mercedesszel szemben.

Egy körrel később Bottas, majd a 14. körben Hamilton is meglátogatotta a szerelőit, a sorrend nem változott az első három helyről rajtoló között. Leclerc átvette a vezetést.

Hamilton eleinte Vetteltől próbált elszakadni, majd közeledett valamelyest Bottashoz. Miközben voltak olyan körök, amikor mindenki azonos típusú gumikeveréken száguldott, stratégiai csatát játszottak a csapatok, és viszonylag sok opcióval kellett számolniuk a verseny közepéhez közeledve.

Féltáv előtt Bottas közeledett Leclerc Ferrarijához, a korábbi egyharmadára, 3-4 másodpercre csökkentette a lemaradását.

A 30. körre Leclerc mögött közelebb kerültek egymáshoz a riválisok, ezzel a verseny újabb izgalmakat ígért.

A 32. körben Bottas megelőzte Leclerc-t, és egy körrel később Hamilton is szorongatta, majd megelőzte a monacióit. A 34. kör elején Vettel is elment csapattársa mellett, a Ferrari nem merte még feltenni a lágy gumit.

Közben Ricciardo és Kvyat csatájában az ausztrál kiterelte az oroszt, majd bele is tolatott a Torro Rossóba. Mindketten feladták a bakui futamot.

A 35. körben Leclerc Gasly mögé ért vissza a kerékcsere után, de 1,5 kör után legyűrte a Red Bull pilótáját, nem sokkal később Gasly ki is esett.

A hajrá előtt majdnem fél perc volt Leclerc hátránya Bottashoz képest, de a győzelemre nem gondolhatott, mert

az egyre kevésbé meleg aszfalton elkezdett szenvedni a két Ferrari,

különösen Leclerc. Gasly kiesése miatt a virtuális biztonsági autós szabály lépett életbe, ez sem kedvezett Leclerc és Vettel esélyeinek.

Az utolsó körökre Hamilton nagyon megközelítette Bottast, aki viszont nyomás alatt sem engedte ki a kezéből az első helyet. A leggyorsabb körért járó plusz egy pontot Leclerc szerezte meg, Vettel és Verstappen viszont előtte végzett.

Bottas sikerével visszavette a vezetést a pontversenyben az ötszörös világbajnoktól,

a Mercedes történelmet írt: a szezon elejétől sorozatban a negyedik kettős sikerét aratta.

A Spanyol Nagydíjat két hét múlva rendezik Barcelonában.

Nyitókép: MTI/AP/Szergej Gric