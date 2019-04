Fucsovics Mártonnak újabb ambiciózus tervei vannak

Fucsovics Márton számára kiválóan kezdődött az év, a keménypályás szezonban már összejött egy ATP-verseny döntője, és nemcsak megütközött abszolút topkategóriás játékosokkal, de kiváló meccseket játszott a teniszvilág krémjének számító versenyzőkkel is. A nyíregyházi klasszis fejlődése töretlen, folyamatosan az első 30 környékén mozog a világranglistán, aminek köszönhetően két ATP1000-es tornán is kiemelt volt.

“Mindig is az volt az álmom, hogy a legnagyobbakkal állhassak egy pályán. Hogy együtt készüljünk, a zsúfolt lelátók előtt lejátszott meccsek után pacsizzunk, és persze, hogy legyőzzem őket” - mondta a MOL-csapatnak Fucsovics.

“Nemrég még csak álmodozhattam róla, hogy Federerrel, Djokoviccsal vagy Nadallal játsszak, mostanra pedig ez nemcsak valósággá vált, de mondhatom, kifejezetten jó, csaknem baráti a viszonyom néhányukkal. És nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy amikor ellenfélként szembe kerülünk egymással, már érzem, hogy készülnek rám. Nem becsülnek le, nem vagyok már “kötelező meccs”, hanem nagyon is komolyan vesznek. Ebből rengeteg erőt, és főleg önbizalmat tudok meríteni” - nyilatkozta Fucsovics.

Grand Slam, top10, vegyespáros

Arról is megkérdezték, hol vannak most a határok - hiszen korábban már jópárat áttört. “Amíg nem voltam top100-as teniszező, mindig úgy éreztem, hogy az az a fal, amit át kell törnöm. Aztán amikor ez sikerült, úgy éreztem, megszabadultam egy óriási tehertől, megjött az önbizalmam, és tessék, most már a 30. hely körül állok a világranglistán. Jobb teniszező lettem, komoly rutint szedtem fel, és megvan bennem az éhség ahhoz, hogy minden nap képes legyek a fejlődésért, a további sikerekért dolgozni.”

“Hogy most mi váltotta fel a top100-as álmomat? Nos, a legnagyobb álmom természetesen az, hogy egyszer Grand Slamet nyerjek, és szeretnék top10-es játékos lenni. Tudom, hogy ezek nagyon ambíciózus célok, de az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy nincs lehetetlen.”

Később hozzátette: idén szeretne jól szerepelni egy Grand Slamen, "mondjuk egy negyeddöntő már óriási lenne".

Arról is beszélt, hogy vegyes párosban is komoly céljaik vannak Babos Tímeával. “Timi egy klasszis játékos, korábban világelső is volt párosban, biztos vagyok benne, hogy hamarosan túllendül a problémákon, és újra régi fényében fog csillogni. Túlzás nélkül mondhatom, hogy nagyon szoros baráti kapcsolat a miénk, nagyon sokat beszélünk egymással, biztatjuk a másikat.

A pályán a következő időszakban egy párt fogunk alkotni, minden Grand Slamen elindulunk vegyesben, és a szemünk előtt már ott lebeg a nagy cél, a tokiói olimpia”

- szögezte le Marci.

Beszélt az edzőváltásról is

A MOL-csapat klasszisa a további fejlődés érdekében edzőt is váltott, de nem új szakemberrel kezdte meg a közös munkát, hiszen Olivier Taumával korábban már dolgozott együtt, méghozzá igen eredményesen.

“Olivier korábban három évig irányította a felkészülésemet, és hogy jól működött a kémia, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 450. helyről a 130.-ra ugrottam előre a szaktudásának köszönhetően. Jó ember, kiváló szakember, nagyon érti a teniszt, és biztos vagyok benne, hogy rengeteget tesz majd hozzá a játékomhoz. Korábban sem azért szakadt meg az együttműködésünk, mert úgy éreztük, nincs több a közös munkában, hanem azért, mert akkor Franciaországban éltem, és olyan erős honvágyam volt, hogy haza kellett jönnöm” - tette hozzá Fucsovics Márton.

A Nyíregyházán az év emberének választott sportoló bízik benne, hogy a francia szakember irányításával megtalálják, mi az az apróság, ami még hiányzik a top játékosok ellen - úgy véli, talán az ilyen pillanatok rutinja is hiányozhat még.

“Az egy egyszerű kérdés, hogy miben kell még fejlődnöm: mindenben” - mondta a teniszező. “Úgy gondolom, jól mozgok a pályán, magabiztosak az alapütéseim, és fizikailag is felveszem a versenyt a legjobbakkal, hiszen talán egyszer sem az állóképességem állt közém és a győzelem közé. Amiben biztosan fejlődnöm kell, az a szervám, ez is lesz most az edzések középpontjában.”

