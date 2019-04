Valami baj van Sebastian Vettellel

Egy naptári éven belül 8 komolyabb hibát követett el Sebastian Vettel a Formula-1-es világbajnokságban. A német pilóta hiába vezeti a pályák többségén igen gyors Ferrarit, a megpördülések és egyéb bakik miatt az utóbbi időben már a dobogós helyezéseknek is örülnie kellett.

A legutóbbi tíz Formula-1-es futamból egyet sem nyert meg

a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel. A Mercedes-korszak előtti évek egyeduralkodója bő 8 hónapja, augusztus végén, a Belga Nagydíjon ünnepelhetett, azóta viszont hatszor még a dobogóra sem állhatott fel.

A maranellóiaknál abban bíztak, hogy a tavalyi hiba- és pechsorozat idén már nem érezteti hatását, viszont Vettel már a szezon második futamán, Bahreinben kikapott csapattársától.

A rajtja kiválóan sikerült, élre állt, de hat kör után Leclerc a célegyenes végén megelőzte, és onnantól egyre jobban leszakadt a monacói versenyzőtől.

Többször is nagyot csatázott Lewis Hamiltonnal, de az utolsónál a brit sztár tisztán megelőzte, majd amikor már jó egy méter választotta el egymástól a két autót, Vettel megpördült.

Ezzel tönkrementek az abroncsok a Ferrarin, az óriási vibráció miatt az első szárny is leszakadt. A kerék- és vezetőszárnycsere után Vettel a kilencedik helyre esett vissza, innentől pedig csak kármentésre volt már lehetősége, a középmezőny pilótáit magabiztosan megelőzve az ötödik helyig jutott.

Tavaly a négyszeres világbajnok 88 ponttal kapott ki Lewis Hamiltontól, holott a versenyhétvégék nagyjából felében a Ferrari nem maradt el a Mercedestől, sőt többször fölényesen a leggyorsabb autó volt.

Vettel a tavalyi szezon második fele óta négyszer is megpördült, köztük az Olasz Nagydíjon ismét a Hamiltonnal vívott csatában, és ennél is többe került a Német Nagydíjon, esőben elkövetett hibája, amikor az első helyen haladva megcsúszott, és már nem tudta elkerülni a falat. Emellett a Francia Nagydíjon Valtteri Bottast a rajt után pörgette ki, az esetért meg is büntették.

Az Azeri Nagydíj hajrájában durván elfékezte magát, ezért esett vissza. Az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén feltartotta gyorskörén Carlos Sainzot, így megbüntették, és a rajtot a 3. helyett a 6. helyről várhatta.

Egy-két időmérő edzés a Ferrari stratégiája, illetve egy további, a hungaroringi, az időjárás miatt nem alakult kedvezően Vettelnek, emellett szűk egy éve a Kínai Nagydíjon Max Verstappennel ütközött, igaz, akkor egyértelműen a holland pilóta számította el magát, tehát ezekért a német pilóta nem hibáztatható.

