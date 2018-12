Hamilton halmozta a rekordokat

Lewis Hamilton több rekordot is megdöntött idén a Forma-1-ben. Például az övé a legtöbb pontszerző futam egymás után: a 2016-os Japán Nagydíj és az idei Francia nagydíj között az angol versenyző 33 nagydíjat fejezett be az első 10 között. Ez egyben a legtöbb sorozatban elért célbaérkezés rekordja is, igaz, ezt Nick Heidfelddel holtversenyben tartja.

A Mercedes versenyzőjének nevéhez fűződik a legtöbb első rajtkocka megszerzése is: 83 esetben indulhatott a pole positsinon-ból, de a legtöbb elsősoros rajthely is az övé: 132. És ha már 83 alkalommal az élről rajtolt, ebből 47-et meg is nyert, ami szintén rekord.

És ha már győzelem:

egyedülálló, hogy Lewis Hamilton 2007-es bemutatkozása óta minden évben legalább egy versenyt meg tudott nyerni.

Ilyen mutatóval sem rendelkezik más. Michael Schumacher ugyan a bemutatkozó évében nem nyert, ám azt követően 15 éven keresztül volt ott a győztesek között.

A dobogós helyek számában is Hamilton a holtversenyen csúcstartó: idén 17-szer pezsgőzhetett, de volt ilyen éve Michael Schumachernek és Sebastain vettelnek is.

Hamilton tudott a legmagasabb pontszámmal világbajnoki címet nyerni, 408 egységet szerzett idén, és a pályafutás alatt szerzett legtöbb pont is az ő nevéhez fűződik, 3018 egységgel. Igez, ennek értékéből némileg levon, hogy csupán a pontrendszer 2010-es átalakítása óta jár 25 pont a győzelemért. Azt megelőzően 10 egységet, 1991 előtt 9 egységet, az ötvenes években pedig csupán 8 pontot ért egy győzelem. Ekkor csak az első öt helyezett kapot pontot, most az első 10.

Ami pedig a hűséget illeti: Lewis Hamilton egyedülálló abban is, hogy márkahű: mind a 229 nagydíj hétvégéjén Mercedes-motoros autóval versenyzett. És ha már a Mercedes: a gyártó zsinórban az ötödik konstruktőr világbajnoki címét szerezte. Ennél többet egyhuzamban csak a Ferrari tudott nyerni: 1999 és 2004 között hatot. Egyéniben azonban már a Mercedes a csúcstartó: ugyanazon márka pilótái most először nyertek egymás után öt világbajnoki címet (Hamilton 2014, 2015, 2017, 2018, Rosberg 2016).

Kimi Räikönnen nevéhez is fűződik egy rekord: két futamgyőzelme között 112 verseny telt el siker nélkül.

Nyitókép: MTI/EPA/Srdjan Suki