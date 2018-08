Julen Lopetegui (a Madrid keretének ötödik kapusa, igaz, csak exkapusa: az új vezetőedző korábban ugyanis ezen a poszton szerepelt) viccelődött-pikírtkedett a keddi sajtótájékoztatón, amikor az újságírók azt firtatták, ki fog védeni. A spanyol szövetségi kapitányból a nyáron a Real Madrid edzőjévé lett baszk tréner azt mondta:

„Tudom már, hogy ki fog védeni, de természetesen nem mondom meg.”

Azért nem kell hozzá nagy fantázia, hogy miután Courtois nem került be a keretbe, minden bizonnyal a Costa Rica-i Keylor Navas áll a kapuba, aki az elmúlt évek minden nagy nemzetközi sikerének a részese volt. Mögötte alighanem a nyáron vett, 19 éves ukrán Andrij Lunyin a második számú jelölt, Kiko Casilla és Luca Zidane pedig a további kettő.

Miután Navas fog védeni, a Real Sociedadtól érkezett védő, Álvaro Odriozola pedig sérült, a Real Madrid szinte biztosan csak olyan játékosokkal kezdi majd a tallinni mérkőzést, aki tavasszal ott volt Kijevben, a Bajnokok Ligája megnyerésekor. Tavaly, a Manchester United ellen ugyancsak olyan csapattal állt ki a Real Madrid, amelyben nem akadt új szerzemény

A korábbi hírekkel ellentétben nem távozott Gareth Bale, nem sikerült az Internek megszereznie Luka Modrićot, s noha korábban Toni Kroos és Isco távozási szándékáról is lehetett hallani, mindketten maradtak.

Az egyedüli nagy változás, legalábbis a játékosfronton, hiszen az sem elhanyagolható, hogy már nem Zinedine Zidane ül a kispadon, Cristiano Ronaldo távozása.

Egyelőre nehéz elképzelni, hogy a Madrid hogyan fogja őt pótolni, a klub szurkolóinak optimistább része úgy véli, az átigazolási időszakból hátralévő napokban vesz még Florentino Pérez elnök egy gólerős csatárt. Nyilván nem vitakérdés, hogy Ronaldo távozása veszteség-e: szezononként minimum negyven gól távozott.

Tallinnban várhatóan a Navas – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modrić, Kroos, Isco – Bale, Benzema, Marco Asensio tizenegy kezd, de a Marca felvázolt, már a teljes szezonra előretekintve, olyan formációkat, amelyekben Casemiro szerepel és Modrić pihen, de olyat is, amelyben mindketten játszanak és Marco Asensio vagy Benzema hiányzik.

Az Atlético Madridnál nagyobb változások történtek, Gelson Martins (Sporting), Rodri (Villarreal), Lemar (Monaco), Adán (Betis), Sanadbria (Nacional Montevideo), Arias (PSV) és Kalinić (AC Milan) érkezett, Fernando Torres, Mensah, Gabi, Kunde, Axel Werner, Vrsaljko, Moreira, Velázquez, Vietto és Gameiro is távozott. Maradt ugyanakkor Griezmann, Godin és Oblak, ami nagy nyereség.

A mérkőzésre 23-as keretet nevezhetnek a csapatok, a tizenegy kezdő mellett tizenketten ülhetnek a kispadra. Hármat lehet cserélni, de ha hosszabbítást játszanának a csapatok, ott engedélyezett még egy-egy további csere. Nem használják a VAR-t. Mindkét csapatot körülbelül ezer szurkoló kísérte el.

Az elmúlt három idényben kivétel nélkül a Real Madrid nyerte meg az európai szuperkupát, de egyébként is döbbenetes a spanyol klubok fölénye: a mostanit is beleértve, hiszen az biztos, hogy spanyol győztest avatnak, a legutóbbi tíz alkalomból kilencszer spanyol együttes nyerte meg a trófeát. Ugyancsak a mostanit is beleértve: a legutóbbi öt alkalomból négyszer spanyol házi döntőt rendeztek.

Nyitókép: Wallace Woon