A BL-döntő előtt kiderült, miért van Kijev Sergio Ramos szíve közepében

Sergio Ramos, a Real Madrid csapatkapitánya azt mondta mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatón, hogy számára nagyon kedves Kijev és Ukrajna, nagyszerű emlékei vannak, hiszen 2012-ben itt védték meg az Európa-bajnoki címüket. A védő futballtörténelmet írhat ma este, a Liverpool elleni BL-döntőben.

Ramos dicsőséglistája lenyűgöző, mind a válogatottal, mind a klubjával rengeteg sikerben volt része. Ugyanakkor éppen a kijevi helyszínre utaló megjegyzése indította el a gondolataimat:

ő lehet a BL-történet első játékosa, aki ugyanabban a stadionban megnyeri az európai klubfutball legfontosabb trófeáját, s az európai válogatottak csúcsdíját, az Eb-serleget.

Egyébként Sergio Ramos vagy éppen Cristiano Ronaldo még egy rekord gazdája lehet ma este: 2001 óta senki sem nyert meg kétszer is BL-ben a meccs embere titulust. A Real Madrid legutóbi három sikerekor 2014-ben Ángel Di María, 2016-ban Ramos, 2017-ben Ronaldo kapta, a díjat, utóbbi kettőnek van lehetősége ismételni. (Talán nem érdektelen, kiket választott az UEFA 2001 óta a mezőny legjobbjának a döntők után: Oliver Kahn, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Deco, Steven Gerrard, Samuel Eto’o, Filippo Inzaghi, Edwin van der Sar, Xavi, Diego Milito, Lionel Messi, Didier Drogba, Arjen Robben, Ángel Di María, Andrés Iniesta, Sergio Ramos és Cristiano Ronaldo.)

A portugálnál maradva: tovább javíthatja a saját rekordját, mert senki sem lőtt nála több gólt a BL-döntők történetében. Néggyel tartja a csúcsot. Több angol is emlegette a sajtóközpontban, hogy nagyon sok múlhat a Liverpool védelmén – ez valószínűleg igaz. Azzal a véleménnyel, hogy Cristiano Ronaldót kell megállítani, már önmagában nehéz azonosulni, talán szerencsésebb az „is-t” hozzágondolni. Cristiano Ronaldo kétségtelenül kivételes klasszis (egy spanyol azt mondta tegnap, hogy ő a 21. század Alfredo Di Stéfanója a Real Madridnál, ez a szerzett gólok számát tekintve, valamint hogy egy sikerkorszak vezéralakja, feltétlenül helytálló), de szerintem túlzás lenne azt állítani, hogy nélküle nem megy semmire a Madrid. Szerintem, önmagához képest,

sem a Juventus elleni negyeddöntő-visszavágón, sem a Bayern elleni elődöntőkben nem játszott jól, a Madrid mégis jöhetett Kjevbe.

Abban konszenzus van az újságírók között, hogy két nagyszerű csatár találkozik, független attól, hogy Gareth Bale végül játszik-e, vagy sem. (A valószínűbb a nem. Ha pályára lép, ha nem, a Madrid győzelme esetén brit csúcsot állít be: utolérheti a liverpooli Phil Nealt, aki négyszer nyerte meg a hetvenes-nyolcvanas években a BEK-serleget.) A Salah, Firmino, Mané trió gólrekordot döntött a mostani sorozatban, éppen a Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo alkotta BBC 2013-2014-es rekordját átadva a múltnak. Gólt valószínűleg mindkét csapat szerez majd, annál is inkább, mert 2010 óta, amikor a Bayern 2-0-ra kikapott José Mourinho Interétől, csak olyan döntőt játszottak, amelyben mindkét csapat a kapuba talált. Nyilván extra szerepe lesz a jó védekezésnek, melyik csapat tudja megállítani az ellenfél támadószekcióját. Egyénileg a Madrid erősebb, akár a középpályás sort, akár a védelmet nézzük, de Klopp abban bízik, hogy az őket jellemző csapategységgel ez ellensúlyozható. (Klopp hasonlóra számított 2013-ban, amikor pályafutása során először BL-döntőben szerepelt. Csapata, a Borussia Dortmund azonban veszített a Bayern ellen. A bajorok akkori keretében ott volt Toni Kroos, aki most a Madrid tagja, de a Juventus ellen összeszedett sérülése miatt akkor nem tudott játszani a döntőben.)

Figyelve a nemzetközi sajtót is,

elsősorban három párharcon múlhat sok:

a legfontosabb talán az, hogy Marcelo, aki az elődöntőben a Madrid egyik legjobb támadójátékos volt balhátvéd létére, hogyan bír hátul Mohamed Salahhal. De ugyancsak döntő lehet, hogy Cristiano Ronaldót meg tudja-e állítani a télen vásárolt holland védő, Virgil van Dijk, illetve, hogyan végződik Roberto Firmino és Sergio Ramos ütközete. Tite, a brazil szövetségi kapitány egy ideális befejezőcsatár és egy sokat dolgozó tízes elegyének látja válogatott játékosát, aki, miután vissza szokott lépni a középpályára, alkalmanként honfitársával, Casemiróval is szó szerint megütközhet.

Aztán, hogy az előzetes várakozásokból mi válik valóra, kiderül este 20.45-től, a labdarúgó Bajnokok Ligája 2017-2018-as döntőjében.