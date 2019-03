Orbán Viktor visszafordíthatatlan folyamatokra figyelmeztetett - a nap hírei

A miniszterelnök szerint Magyarország vezető szerepet tölt be a migráció elleni küzdelemben. Orbán Viktor a budapesti migrációs konferencián kiemelte: ha az európai politika nem veszi sürgősen napirendre a tömeges migrációt, akkor megállíthatatlan folyamatok indulnak el. A kormányfő szólt arról is, hogy a határvédelem ügyét el kell venni az Európai Bizottságtól, és létre kell hozni a schengeni övezet belügyminiszteri tanácsát.

A magyar kormány szerint az ország belső erőforrásaira támaszkodva is vissza lehet fordítani a demográfiai hanyatlást, nincs szükség a migrációra - jelentette ki a budapesti migrációs konferencián Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról beszélt, hogy bár Európa megosztott kontinens, abban egyet lehet érteni, hogy mindenki számára káros a kontroll nélküli, illegális népességmozgás.

Több volt vezető is felszólalt a Mathias Corvinus Collegium migrációról szóló háromnapos tanácskozásán. Vaclav Klaus, volt cseh államfő korunk legnagyobb kihívásának nevezte a tömeges migrációt. Alexander Downer volt ausztrál miniszterelnök úgy fogalmazott: a bevándorlók hozzátehetnek a társadalomhoz, de az adott államnak kell eldöntenie, hányan jöhetnek, és kikre van szükség. Nicolas Sarkozy volt francia elnök az európai egységről és a kompromisszumok fontosságáról beszélt.

A Terrorelhárítási Központ vizsgálja a terrorizmussal gyanúsított szíriai állampolgár európai tevékenységét és kapcsolatrendszerét. Ibolya Tibor fővárosi főügyész pénteken közölte, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség őrizetbe vett egy szír férfit, aki három éve az Iszlám Állam tagja, és 2016-ban kivégzésekben vett részt.

A lengyelországi Kielcében felavatta Bartók Béla mellszobrát a magyar és a lengyel államfő. Áder János és Andrzej Duda a lengyel-magyar barátság napja alkalmából tartott rendezvényeken mécsest gyújtott a második világháborúban elesett cserkészek emlékművénél, és megkoszorúzta a 2010-es szmolenszki légi katasztrófa áldozatainak emléktábláját is.

Jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti választási listáját az MSZP választmánya. A negyedik helyen a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek szerepel. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, EP-listavezető bejelentette azt is, hogy mivel az Európai Néppárt által létrehozott bölcsek tanácsa nemcsak a Fideszt, hanem Magyarországot is vizsgálja, ezért az MSZP-Párbeszéd is létrehoz egy bölcsek tanácsát, amely találkozót kezdeményez a néppárti testülettel.

Gyüre Csabát jelöli Hegedűs Lorántné parlamenti helyére a Jobbik elnöksége. A pártból és annak frakciójából február végén kilépett Hegedűs Lorántné csütörtökön tájékoztatta az MTI-t arról, hogy országgyűlési képviselői mandátumáról is lemondott.

Hatástalanították a tűzszerészek a Duna budafoki szakaszán szombat délután kiemelt két világháborús bombát. A hatóságok feloldották területzárást, az ott lakó mintegy négyezer ember visszatérhetett otthonába. Újraindult a 6-os út forgalma és a vasúti közlekedés is.

Londonban a szervezők becslése szerint több mint félmillió tüntető követelte újabb népszavazás kiírását a brit uniós tagságról. Eddig már 4 millió 300 ezren írták alá azt a hivatalos petíciót, amely a Brexithez vezető folyamat leállítását követeli a brit kormánytól, és azt, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja.

Németország több nagyvárosában tízezrek tüntettek az uniós szerzői jogi reform ellen. A tiltakozók szerint a tervezett változtatások korlátozzák az önkifejezés szabadságát és cenzúrához fog vezetni. Az új szabályozás feltöltési szűrésre kötelezi a tartalommegosztó szolgáltatókat, hogy megakadályozzák szerzői jog által védett tartalmak jogellenes közzétételét.

Elfogadta a pápa a gyermekmolesztálási botrányba keveredett chilei érsek lemondását. A chilei hatóságok azzal vádolják a 77 éves Ricardo Ezzatit, hogy több ügyet eltussolt, köztük magas rangú egyházi vezetőkét. A dél-amerikai ország ügyészsége 148 ügyben folytat eljárást a katolikus egyházhoz köthető személyek által elkövetett szexuális visszaélések miatt.

Március 30-án a Farkasréti Temetőben vesznek végső búcsút Baló Györgytől. A népszerű újságíró, televíziós személyiség 71 éves korában hétfőn hunyt el.