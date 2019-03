Látványos felvonuláson százezrek követeltek újabb népszavazást

Százezrek tüntettek Londonban szombaton a brit EU-tagságról szóló újabb népszavazás kiírásáért. A menet a Hyde Park mellett húzódó elegáns Park Lane sugárútról indult, és délután megérkezett a parlament elé.

A megmozdulást az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil csoport, a People's Vote hirdette meg.

MUST-WATCH: incredible footage of today's #PutItToThePeopleMarch - still plenty of people on Park Lane, despite the front of the march setting off about 45 minutes ago ?#PeoplesVote. Please RT: pic.twitter.com/BK5I1AQHMU