Orbán Viktor: schengeni belügyminiszteri tanács döntsön a migrációs ügyekben

Ha a migráció kérdését az európai politika nem veszi végre napirendre, olyan folyamatok indulnak meg, amelyeket nem lehet megállítani - jelentette ki a miniszterelnök a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti migrációs konferenciáján.

Orbán Viktor úgy értékelte, hogy 2015 óta eltelt 4 évben az unió struktúrái képtelenek megoldani a migráció ügyét. Kijelentette: az európai parlamenti választások után a határvédelem kérdését el kell venni az Európai Bizottságtól, és az euróövezeti pénzügyminiszteri tanács mintájára létre kell hozni a schengei övezet belügyminisztereinek tanácsát, ott adjanak választ a migráció ügyére.

Azt hangsúlyozta, hogy nincs idő a halogatásra, Afrikát most kell megsegíteni, hogy ne induljanak el újabb tömegek Európa felé, és Európa keleti és nyugati felének egységét is most kell helyreállítani.

