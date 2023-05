Újabb nagyon jó hír Gálvölgyi Jánosról

„A János legnagyobb meglepetésemre egyszer csak fölhívott és azt mondta, hogy otthon van” – mondta az RTL Híradójának a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, aki rendszeres kapcsolatban áll a Gálvölgyi-családdal.

Hernádi Judit hozzátette, hogy a hangja alapján Gálvölgyi János jól van, és érezhetően fel van dobva, amiért hazaengedték.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Gálvölgyi János az elmúlt napon lánya Facebook-oldalán keresztül számolt be állapotáról, de akkor még kórházban volt.

A színész két hete lett rosszul, majd miután nem érkezett hozzá mentő, lánya vitte autóval kórházba, így sikerült életét megmenteni. A mentőszolgálat közlése szerint a mentésirányítás hibázott Gálvölgyi János rosszullétének besorolásakor.

Portré

Gálvölgyi János népszerű színpadi, film- és tévészínész, nagy sikerű paródiák előadója, vidám televíziós műsorok szereplője

május 26-án lesz 75 éves.

Színpadon eljátszotta Ottót (Katona: Bánk bán), Pierre Bezuhovot (Tolsztoj: Háború és béke), Gömböc urat (Moliére), Albint (Poiret: Őrült nők ketrece), Richard Willeyt (Cooney: Délután a legjobb), Leonida Papagattót (Scarnacci-Tarabusi: Kaviár és lencse), Gregory Solomont (Miller: Alku), Gastrofar George-ot (Webber: Macskák), Szmirnovot (Csehov: A medve), Max Bialystockot (Brooks-Meehan: Producerek). A Furcsa pár című Neil Simon-darabban mindkét főszerepet eljátszotta, A napsugár fiúkban Willie Clark volt. 2014-ben a Szegedi Szabadtéri Játékokon Kodály Zoltán Háry János című daljátékában Ebelasztin báró ruháját öltötte magára. Elsősorban komikus szerepeiről ismert, de például a Hullaégető című darabban drámai szerepben láthatta a közönség.

Első nagy filmsikerét a Csinibaba (1997) című filmben aratta, ezt követte a Rap, revü, Rómeó (2004), majd a Magyar vándor (2004), a Le a fejjel (2004). A tévében szerepelt a Pasik című szituációs komédiában Bajor Imre és Hernádi Judit partnereként, legújabban a Keresztanyu vígjátéksorozatban látható.

Már a hetvenes évektől több önálló show-műsorral jelentkezett, a '80-as évek közepén elsőként készített reklámparódiát, sok szilveszteri műsorban is feltűnt. Állandó szereplője volt a Rádiókabarénak és az RTL Klub Heti Hetes című műsorának, a csatornánál Gálvölgyi-show címmel önálló műsora volt. Szinkronszínészként is kedvelt, Benny Hill, a Derrick-sorozat Harryjának állandó magyar hangja volt, de több alkalommal kölcsönözte hangját Peter Sellersnek, emellett hangoskönyveken is hallható. Első lemeze 1986-ban, a második 2002-ben jelent meg, 2015-ben a felélesztett Vers mindenkié sorozat részeként, amelyben színészek egy sláger szövegét szavalták el, Kis Grófo Bulibáróját adta elő.

Showműsorai és paródiaszámai nagy részét saját maga írja, 1995-ben jelent meg első könyve Showról showra címmel. Egy hetilapban két év alatt rendszeresen megjelent jegyzeteit kötetben összegyűjtve 2004-ben adták ki, ezt még két kötet követte. Életpályájáról ír a 2010-ben megjelent Jókedvet adj! című kötetében, tavaly látott napvilágot a Hivatásos rajongó, amely színházi élményeiről és pályatársairól Kövesdi Péterrel folytatott beszélgetései alapján készült.

Művészi munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 1980-ban Jászai Mari-díjat, 1984-ben SZOT-díjat kapott, 1987-ben érdemes művész, 1997-ben az év nevettetője lett. 2000-ben Karinthy-gyűrűt, 2001-ben Súgó Csiga-díjat, 2002-ben Szabad Sajtó Díjat, 2003-ban Déri János-díjat kapott. 2005-ben Kossuth-díjjal tüntették ki humanista elkötelezettségű, sokoldalú művészi munkásságáért, rendkívüli népszerűségnek örvendő színészetéért, emlékezetes alakításaiért. A Halhatatlanok Társulatának 2006-ban lett tagja és Pro Urbe Budapest díjban részesült. 2008-ban Radnóti Miklós-díjat, 2009-ben Marton Frigyes-díjat vehetett át, 2012-ben megkapta a nyíregyházi Vidor Fesztivál életműdíját.

Nyitókép: MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva